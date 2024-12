Stasera in tv lunedì 2 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 2 dicembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Massimo Giletti, Lo stato delle cose. Su Canale 5, il reality Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini.

Stasera in tv lunedì 2 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction L’amica geniale 4, con Alba Rohrwacher. Due episodi: il primo s’intitola, “Il ritorno”. Antonio racconta a Lenù (Alba Rohrwacher) che Nino l’ha tradita. Qualche tempo dopo la scrittrice consegna all’editore, che le ha sollecitato il nuovo romanzo, il vecchio dattiloscritto ambientato nel rione. Nino torna da lei, ma Lenù non prova più nulla per lui. A seguire, “L’indagine”. Impegnata tra conferenze e presentazioni, Elena trascura le figlie e Lila se ne prende cura; Imma viene colpita dalla polmonite. Lenù viene querelata da Carmen per diffamazione e scopre che dietro ci sono ancora una volta i Solara.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Raiduo con Ale & Franz. Tra le novità più divertenti di questa seconda edizione dello show di Alessandro Besentini e Francesco Villa, l’affiancamento dei simpatici vecchietti Ermanno e Nanni ad alcuni improbabili badanti come Marco Marzocca, Maria Maionchi, Ippolita Baldini, Guillermo Mariotto e Roberto Crema.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Per ora il nuovo programma di Massimo Giletti, dedicato alla stretta attualità ma con uno sguardo sempre rivolto al mondo della cultura, si mantiene su ascolti inferiori al 6% di share. La puntata più vista è stata la prima, trasmessa il 30 settembre, che ha registrato una media di 840.000 spettatori.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Chi segue le attività online di Nicola Porro conosce bene il suo orientamento politico vicino al centrodestra. Ma nei suoi programmi il popolare giornalista dà spazio a tutte le diverse opinioni sui fatti del giorno. E andrà così anche stasera, nella nuova puntata del talk di approfondimento nato nel 2018.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. La settimana di Alfonso Signorini in prima serata si apre oggi con nuove sorprese e rese dei conti per gli inquilini ancora nella Casa, protagonisti di un’edizione che per ora registra ascolti inferiori a quelli del 2023. La media delle prime 12 puntate è di 2.209.000 spettatori con il 17.96% di share.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. “Abbiamo intercettato una minoranza colta del Paese che numericamente va dai 900.000 spettatori a 1.100.000”: parola di Corrado Augias che stasera propone una nuova puntata del suo show tra cultura e attualità.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show, Gialappashow. Serena Rossi affianca il Mago Forest nella penultima puntata di questa quarta edizione, accolta con favore da pubblico e critica. Tra le parodie più amate c’è anche stasera quella di Stefano De Martino da parte di Luigi “Gigi” Esposito.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Prosegue il lungo viaggio in Oriente di Francesco Panella alla ricerca del miglior ristorante italiano. Dopo la costa di Bali, Singapore, Hanoi e Hong Kong, questa sera il fortunato programma fa tappa nell’entroterra di Bali.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Piedone – Uno sbirro a Napoli “Appucundria”, con Salvatore Esposito. Vincenzo Palmieri, allievo del famoso commissario Rizzo, ritorna a Napoli dopo diversi anni. L’ispettore dovrà conquistarsi la fiducia della squadra, che lo considera indisciplinato.

I film di questa sera lunedì 2 dicembre 2024

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore, con Elodie, Francesco Patané. Nel Gargano, l’amore proibito tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, l’affascinante moglie del boss mafioso di Camporeale, riaccende un’antica faida tra due famiglie rivali.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1953, di Raoul Walsh, Duello all’ultimo sangue, con Rock Hudson. Ben Warren, reduce dalla guerra civile americana, dà la caccia al bandito Slayton, che gli ha rapito la fidanzata. L’aiutano nell’impresa un pellirossa e un ex fuorilegge.

Su 20 Mediaset, alle 21.15, il film fantastico del 2017, di Jordan Vogt-Roberts, Kong: Skull Island, con Tom Hiddleston. Il capitano James Conrad guida un gruppo di scienziati, soldati ed esploratori su un’isola sperduta del Pacifico. La spedizione non sa che si tratta del regno del potente Kong.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 1998, di Martin Brest, Vi presento Joe Black, con Brad Pitt, Anthony Hopkins. Il ricco William Parrish, colpito da infarto, vede presentarsi a casa sua la morte: ha le sembianze di Joe Black, un affascinante giovane deceduto in un incidente stradale.

Su La 5, alle 21.35, il film drammatico del 2011, di Stephen Daldry, Molto forte, incredibilmente vicino, con Thomas Horn. Oskar ha perso il padre nell’attacco alle Torri Gemelle. Un giorno ritrova fra le cose del genitore una chiave e decide di scoprire a tutti i costi quale serratura può aprire.

Stasera in tv lunedì 2 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2006, di Pedro Almodòvar, Volver, con Penélope Cruz, Carmen Maura. Una serie di vicende riavvicina due sorelle: la grintosa Raimunda, il cui marito è stato ucciso dalla figlia, e la timida Sole, perseguitata dal fantasma della madre.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1996, di Danny Devito, Matilda 6 mitica, con Danny Devito, Mara Wilson. Anche se vive circondata da familiari indifferenti e da una maestra crudele, una simpatica ragazzina riesce a crescere serena grazie ai suoi straordinari poteri telecinetici.

Su Sky Cinema Suspense, alle 19.50, il film drammatico del 2019, di Brad Furman, City of lies – L’ora della verità, con Johnny Depp. Anni dopo la misteriosa morte dei rapper Notorious B.I.G. e Tupac Shakur, l’ex detective Poole e un reporter riaprono il caso: vogliono smascherare la polizia corrotta di Los Angeles.