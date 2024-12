911 e 911 Lone Star puntate Guarigione e Scorri a sinistra su Rai 2: trama, cast e curiosità

Domenica 1° dicembre, Rai 2 manda in onda le puntate intitolate Guarigione e Scorri a sinistra di 911 e 911 Lone Star. Le produzioni seriali sono visibili rispettivamente dalle ore 21:20 e 22:20 circa.

911 Guarigione, regista e dove è girata

911, la cui sesta stagione procede con l’episodio dal titolo Guarigione, è realizzata dalle società 20th Television e Ryan Murphy Television. Girata ed ambientata a Los Angeles, la sceneggiatura è firmata da Ryan Murphy, Brad Falchuk, Juan Carlo Coto e Tim Minear. La regia, invece, è di Brenna Malloy, Bradley Buecker, Jann Turner, Joaquin Sedillo e John J. Gray.

911 Lone Star, spin off di 911, è ambientata ad Austin, in Texas, dove si sono svolte le riprese. Prodotta dalle medesime società di realizzazione di 911, la sceneggiatura è di Carly Soteras, Wolfe Coleman, Jalysa Conway, Bob Goodman e Jamie Kessler. La regia, invece, è di Brenna Malloy. Entrambi gli episodi hanno una durata di circa 50 minuti.

911 Guarigione, la trama

Durante Guarigione di 911, Athena cerca di supportare Bobby, ancora molto scosso per la morte di Wendall. La poliziotta confessa al partner che, secondo gli esami autoptici, l’uomo è morto per overdose. Bobby, che non crede a tale scenario, prova a parlare con Tamara, l’unica che potrebbe aiutarlo a risolvere il mistero. Lei, però, è molto spaventata e sceglie di non dire nulla. La situazione è destinata a mutare radicalmente, al punto che il protagonista rischierà la sua vita.

Scorri a sinistra, la trama

Al termine di 911 prende il via la puntata Scorri a sinistra di 911 Lone Star. Marjan scopre che l’ex fidanzato sta per avere un figlio e tale rivelazione la turba profondamente. I colleghi, notando la sua difficoltà, decidono di aiutarla ad andare avanti. Intanto, devono intervenire nei pressi di un motel, dove una donna ha dato in escandescenza dopo aver scoperto di essere stata tradita dal marito.

911 Guarigione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante 911, il cui nuovo appuntamento è visibile dalle 21:20 su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand su Rai Play.

Angela Bassett: Athena Grant Nash;

Athena Grant Nash; Peter Krause: Bobby Nash;

Bobby Nash; Oliver Stark: Evan Buckley;

Evan Buckley; Aisha Hinds: Hen Wilson;

Hen Wilson; Corinne Massiah: May Grant.

Questo, invece, è il cast di 911 Lone Star, la cui quarta stagione è in onda tutte le domeniche su Rai 2 ed in streaming su Rai Play.