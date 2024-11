Raiduo con Ale e Franz, la seconda edizione: novità e meccanismo di funzionamento

Lunedì 25 novembre, su Rai 2, esordisce la seconda edizione di Raiduo con Ale e Franz. La prima puntata del programma prende il via in prime time, dalle ore 21:20 circa, subito dopo la fine del talk di approfondimento TG2 Post.

Raiduo con Ale e Franz seconda edizione, i conduttori

Al timone di Raiduo con Ale e Franz, come intuibile già dal titolo, ci sono i comici Ale e Franz. Il duo comico ha alle spalle una lunghissima carriera. La coppia, formata nel 1994, ha ottenuto la grande popolarità a partire dai primi anni del 2000, ovvero il periodo al quale risalgono le loro prime uscite televisive a Zelig.

Nei decenni, hanno partecipato a vari format televisivi di successo, fra cui Che tempo che farà e Che tempo che fa, oltre a Quelli che il calcio, Buona la prima! e Mai dire Gol. La seconda edizione dello show è composta da tre puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa due ore. Gli appuntamenti, salvo modifiche di programmazione, sono proposti per altrettante settimane, nel prime time del lunedì. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma in streaming ed on demand. A tal proposito, il punto di riferimento è la piattaforma gratuita Rai Play.

Tornano le gag che hanno reso celebri i comici

Nel corso della seconda edizione del format, i protagonisti Ale e Franz propongono al grande pubblico tutte le gag che li hanno resi celebri. In primis ci sono Gin e Fizz, bizzarra coppia di gangster. Tornano anche i sempre molto divertenti vecchietti, ovvero Nanni ed Ermanno. Infine, lo studio sarà occupato dalla panchina, sulla quale i comici si accomodano e discutono, ironicamente, in merito ad alcuni fatti di attualità sociale.

Raiduo con Ale e Franz seconda edizione, come funziona il format

Invariato il meccanismo di funzionamento del format Raiduo con Ale e Franz. I due, in ogni serata, deliziano i telespettatori con una serie di performance comiche e musicali. In particolare, hanno ideato una sorta di percorso, nel quale ripercorrono i principali successi della loro carriera.

Ale e Franz, ogni settimana, coinvolgono nelle loro gag ospiti speciali. Essi provengono dal mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e della cultura del nostro paese. Gli ospiti di questa sera saranno Giorgio Panariello, Nina Zilli e Rossella Brescia. La prima edizione del format è andata in onda nel dicembre del 2023 ed ha ottenuto ascolti discreti. In particolare, i tre appuntamenti hanno convinto una media di 974 mila persone, con una share del 5,21%.