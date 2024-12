Stasera in tv lunedì 16 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 16 dicembre 2024. Su Rai2, il comedy show Raiduo con Ale & Franz. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Nicola Porro, Quarto grado.

Stasera in tv lunedì 16 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 4° e ultima puntata della fiction Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, con Massimiliano Gallo, Giulia Bevilacqua. Mentre Benny è alle prese con una strana donna che conduce un laboratorio teatrale con un gruppo di persone deluse dall’amore, Malinconico (Massimiliano Gallo) continua le indagini su Venere. Antonella confessa di avere subito una violenza ad una delle feste dell’imprenditore Cardinale.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Raiduo con Ale & Franz. La regia dello show di Alessandro Besentini e Francesco Villa è affidata a Fania de Risi, mentre il gruppo autorale comprende nomi di rilievo come Alberto Ferrari, Claudio Fois, Carlo Gabardini, Antonio De Santis, Dario Tajetta, Maria Cristina Massaro e Matteo Mangiagalli. Stasera, la quarta puntata.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Tra cronaca, politica ed economia, Massimo Giletti infila sempre uno spazio da dedicare alla cultura. Come nella puntata del 2 dicembre, quando si è collegato con la Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma per parlare con Luca Verdone della mostra “Il Tempo del Futurismo”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Nello studio di Nicola Porro la premier Giorgia Meloni torna sempre volentieri. Come nella puntata dello scorso 2 dicembre, quando la leader di Fratelli d’Italia ha risposto punto per punto alle critiche dei sindacati e dell’opposizione difendendo i risultati positivi ottenuti in più di due anni di governo.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Tra ingressi, eliminazioni e ritiri, il cast di questa edizione condotta da Alfonso Signorini sta cambiando. Tra nuovi inquilini c’è anche Bernardo Cherubini, fratello di Jovanotti, che ha già partecipato in passato a un reality in prima serata, “Ritorno al presente”, condotto su Rai1 nel 2005 da Carlo Conti.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. “Giubileo santo dannato” è il titolo di una delle recenti puntate del talk di Corrado Augias dedicata ai riflessi religiosi, sociali, politici ed economici che questo evento avrà nel 2025. Di che cosa si parlerà questa sera?

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow – Best Of. Anche questa 4° stagione dello show di Giorgio Gherarducci e Marco Santin è stata un successo negli ascolti. E così stasera possiamo gustare “Il meglio di” e rivedere chi c’era in veste di co-conduttore al fianco di Mago Forest.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Settima e ultima puntata di questa edizione del reality condotto da Francesco Panella a caccia dei migliori ristoranti all’estero. Questa volta ci troviamo a Helsinki in Finlandia e come sempre abbiamo l’aiuto di 3 connazionali che vivono lì.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Piedone – Uno sbirro a Napoli “Oltre il confine” con Salvatore Esposito. Vincenzo e Sonia volano ad Amburgo per seguire le tracce di una droga particolarmente pericolosa che sta girando a Napoli. Sul posto, però, non tutto va come dovrebbe.

I film di questa sera lunedì 16 dicembre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 2023, di Brett Donowho, The Old Way, con Nicolas Cage, Ryan Kiera Armstrong. Colton, un ex pistolero deciso a cambiare vita, deve affrontare le conseguenze del suo passato e difendere sua figlia quando il fratello di una delle sue vittime cerca vendetta.

Su 20 Mediaset, alle 21.20, il film fantastico del 2021, di Adam Wingard, Godzilla Vs Kong, con Alexander Skarsgard, Millie Bobby. Sull’isola di Skull, Godzilla e Kong sono attratti da un’anomala attività sismica che li mette l’uno contro l’altro. Ma lo scontro nasconde un’oscura cospirazione tra fazioni rivali.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 1998, di e con Robert Redford, L’uomo che sussurrava ai cavalli. Un incidente equestre segna profondamente la giovane Grace MacLean e il purosangue che cavalcava. La madre Annie chiede aiuto a Tom Booker, grande esperto di cavalli.

Stasera in tv lunedì 16 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1994, di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, con Uma Thurman. A Los Angeles s’intrecciano storie di ordinaria violenza: due balordi tentano una rapina; un killer deve far compagnia alla moglie del capo e un pugile vince a sorpresa un incontro truccato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2023, di Hanno Olderdissen, Lassie – Una nuova avventura, con Nico Marischka. Flo e Lassie trascorrono le vacanze estive in Alto Adige con gli amici Henri, Kleo e la piccola Filippa, un Jack Russell Terrier. Quando quest’ultima scompare, fanno di tutto per ritrovarla.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di Peter Jackson, King Kong, con Naomi Watts, Adrien Brody, Jack Black. 1930. Anne Jack arrivano con una troupe cinematografica su un’isola misteriosa per girare un film. Lì s’imbattono in un gigantesco gorilla che si dimostra attratto dalla donna.