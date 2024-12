Endless Love, le trame dal 16 al 21 dicembre

Endless Love, nota soap opera turca, prosegue la propria programmazione tv italiana su Canale 5 nella settimana da lunedì 16 a sabato 21 dicembre. Gli appuntamenti, come di consueto, sono proposti fino al venerdì 14:10 circa. Il sabato, invece, la serie prende il via alle 15:00.

Endless Love 16 21 dicembre, regista e dove è girata

Endless Love, che in patria è conosciuta con il titolo originale Kara Sevda, ha debuttato in Turchia nel 2015. La serie è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Durante Endless Love di lunedì 16 dicembre, Kemal ottiene, finalmente, il divorzio ufficiale da Asu. Tuttavia, è costretto a rinunciare per sempre alle sue quote dell’azienda. Il protagonista, temendo che possano finire nelle mani sbagliate, sceglie di trasferirle a Mujgan.

Endless Love 16 21 dicembre, la trama

Nel corso della puntata del martedì, Asu deve affrontare il processo. La donna si reca in tribunale, ma di fronte al giudice sembra trovare un escamotage che le potrebbe permette di evitare la condanna. In attesa della divulgazione della sentenza, Asu continua a rimanere in custodia cautelare in carcere.

Il mercoledì, la situazione precipita e le autorità decidono che Asu dev’essere trasferita subito in una struttura per pazienti con problemi psichiatrici. Sia Zehir che Emir riescono a rintracciare Halil Sevketli. Durante l’appuntamento del giovedì, Zehir scopre dei documenti su Emir, che potrebbero facilitare la separazione. Tuttavia, per poter procedere, manca una testimonianza.

Cosa succede il venerdì e il sabato

La settimana di Endless Love va avanti il venerdì, quando Tarik riesce a farsi dire da Galip il nome della società che, per conto di Emir, occulta i traffici illeciti dell’azienda. Infine, il sabato, Kemal costringe Emir a firmare l’accordo per il divorzio con Nihan. Il protagonista, in contemporanea, riceve la convocazione per effettuare il test del DNA, necessario per accertare la paternità di Deniz.

Endless Love 16 21 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso degli appuntamenti di Endless Love, soap turca in onda tutti i pomeriggi, dal lunedì al sabato, su Canale 5 e fruibile in streaming su Mediaset Infinity.