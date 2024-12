Stasera in tv venerdì 20 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 20 dicembre 2024. Su Rai2, il film con Gigi Proietti e Marco Giallini, Io sono Babbo Natale. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 20 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, l’ultima puntata del talent The Voice Kids. Sarà il pubblico in studio, questa sera a Milano, ad eleggere il vincitore della terza edizione del talent condotto da Antonella Clerici. Alessio Distefano, Maria Sofia Corona, Gabriel Jimenez Martinez, Riccardo Callegari e gli altri otto finalisti si esibiscono per l’ultima volta davanti ai quattro coach.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. Nel suo programma settimanale dedicato alle inchieste, Salvo Sottile dà spazio anche ad alcuni casi di cronaca del recente passato. Si è occupato, per esempio, della morte di Sarah Scazzi ospitando Michele Misseri, e dell’omicidio di Simometta Cesaroni, uccisa il 7 agosto 1990 in Via Poma a Roma.

Su Rai5, alle 21.15, Opera lirica: Adriana Lecouvreur. L’opera di Cilea nell’allestimento del 1979 al teatro Filarmonico di Verona, firmato da Mauro Bolognini che ne cura anche la regia tv. Protagonista il soprano Raina Kabaivanska. Nel cast Eleonora Jankovic e Franco Tagliavini. Dirige Edoardo Muller.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Contrariamente a quanto annunciato la scorsa settimana, il 2024 televisivo di Gianluigi Nuzzi si conclude questa sera con una puntata aggiuntiva del programma dedicato ai delitti e ai misteri che appassionano l’opinione pubblica. In studio ritroviamo il consueto assortimento di esperti e giornalisti

Su Canale 5, alle 21.20, l’ultima puntata della fiction Il Patriarca 2, con Claudio Amendola, Antonia Liskova. Nina è sempre contesa tra Daniel e Mario, il quale però continua a manifestare i suoi veri sentimenti a Lara. Raoul Morabito e Nemo (Claudio Amendola) cercano alleati in Calabria per sferrare il colpo decisivo all’avversario: la loro sfida raggiunge il suo punto culminante in un modo imprevedibile.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live Best. Dalle interviste impossibili di Alessio Marzilli a quanto di più curioso è stato pubblicato sui social. Questa sera il talk di Diego Bianchi, in arte Zoro, ci propone una selezione dei passaggi più divertenti di questa ottava edizione.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. In attesa delle nuove puntate, in arrivo a febbraio, anche questa sera possiamo rivedere un “best of” con alcuni fra gli storici personaggi di Maurizio Crozza e quelli nuovi che si sono aggiunti di recente.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara. Al via la seconda edizione del programma in cui Fulvio Marino viaggia attraverso l’Italia alla scoperta delle migliori panetterie. Oggi, accompagnato da un vip originario della zona, cerca il miglior forno della Tuscia.

I film di questa sera venerdì 20 dicembre 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film commedia del 2021, di Edoardo Falcone, Io sono Babbo Natale, con Gigi Proietti, Marco Giallini, Daniele Pecci. Ettore (Marco Giallini), appena uscito di galera, entra in casa dell’anziano Nicola (Gigi Proietti) per derubarlo. Dopo averlo immobilizzato, comincia a frugare per casa e trova un’incredibile quantità di giocattoli. Nicola allora gli rivela il suo incredibile segreto: è lui Babbo Natale.

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2019, di Chad Stahelski, John Wick 3 – Parabellum, con Keanu Reeves. Dopo aver ucciso il boss della camorra D’Antonio, l’ex sicario John Wick deve scappare da New York City. Ma sulla sua testa c’è una grossa taglia e sono in molti a braccarlo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1978, di Woody Allen, Interiors, con Mary Beth Hurt, Diane Keaton. In una distinta famiglia americana, le sorelle Renata, Joey e Flyn, ormai adulte, devono fare i conti con le gelosie tra di loro e l’improvvisa decisione del padre di separarsi dalla moglie incline alla depressione.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 2014, di Christopher Nolan, Interstellar, con Matthew McConaughey, Anne Hathaway. La vita sulla Terra è a rischio difficile a causa del cambiamento climatico che ha colpito soprattutto l’agricoltura. L’ex astronauta Joseph Cooper (Matthew McConaughey) viene scelto dalla Nasa per una difficile missione e parte per un viaggio intergalattico alla ricerca di un pianeta adatto ad accogliere.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2021, di Cary Fukunaga, No time to die, con Daniel Craig. Bond subisce un attentato della Spectre mentre si trova con Madeleine a Matera. Furioso, accusa la donna di far parte dell’organizzazione e la lascia, per trasferirsi in Giamaica. Ben presto, però…

20 Mediaset – Iris

Su 20 Mediaset, alle 21.25, il film horror del 2002, di Guillermo del Toro, Blade II, con Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Norman Reedus. Blade, per metà, uomo e per metà vampiro, è costretto ad allearsi con le altre creature delle tenebre per sconfiggere i Mietitori, una nuova razza di pericolosi mutanti.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 1993, di Clint Eastwood, Un mondo perfetto, con Kevin Costner, Laura Dern. Texas, 1963. Butch Haynes evade dal carcere e prende in ostaggio un bambino. Con lui inizia una impossibile fuga verso l’Alaska. Sulle sue tracce, intanto, si lancia un ranger.

Stasera in tv venerdì 20 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Nicol Paone, La stanza degli omicidi, con Uma Thurman, Joe Manganiello. Due criminali organizzano un sistema di riciclaggio di denaro sporco con una gallerista d’arte di New York, Patrice. Tutto sembra andare a gonfie vele, ma un imprevisto complica la faccenda.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Francesco Frangipane, Dall’alto di un fredda torre, con Edoardo Pesce. Elena e Antonio scoprono che entrambi i genitori sono gravemente malati, ma che solo uno può essere salvato. Spetterà a loro se comunicarglielo e decidere chi tenere in vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Jake Kasdan, Jumanji: The Next Level, con Dwayne Johnson. La nostalgia per l’avventura vissuta convince Spencer a rituffarsi dentro Jumanji. I suoi amici, con l’aiuto del dottor Bravestone, cercano di riportarlo a casa, sfidando nuovi pericoli.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Paul W.S. Anderson, Pompei, con Kit Harington, Emily Browning. Pompei, 79 d.C. Milo è un giovane gladiatore innamorato della bella figlia di un ricco mercante. Quando il Vesuvio esplode sulla città, farà di tutto per salvare la sua amata.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film commedia del 2023, di Francois Ozon, Mon crime – La colpevole sono io, con Nadia Tereszkiewicz. Parigi, Anni 30. L’attrice Madeleine è accusata dell’omicidio di un produttore cinematografico. Grazie all’aiuto di un’amica avvocato dimostra che si è trattato di legittima difesa. Ma…