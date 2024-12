Frasier 2 dal 20 dicembre su Paramount+: trama, cast e curiosità

Venerdì 20 dicembre, su Paramount+, è rilasciata alla visione Frasier 2. La serie tv, nel nostro paese, è visibile sulla piattaforma di intrattenimento streaming a partire dalle ore 09:00.

Frasier 2, regista e dove è girata

Appartenente al genere sitcom, le società di produzione che hanno curato la realizzazione del titolo sono la Shiny Brass Lamp Productions, Floral & Flannel Inc., Grammnet Productions e CBS Studios. La sceneggiatura, tratta dall’omonima sitcom andata in onda negli Stati Uniti fra il 1993 e il 2004, è firmata da Joe Cristalli, Chris Harris, Miles Woods, Matt Kuhn, Sasha Stroman, Max Maduka, Stephen Lloyd, Eliot Fish, Allison Gilbert e Katharine Konietzko. La regia, invece, è di Kelsey Grammer, Sheldon Epps, Kelly Park, Jude Weng e James Burrows.

Il secondo capitolo, che in patria ha esordito lo scorso settembre, è composto da dieci puntate. Ognuna di esse ha una durata variabile fra i 25 e i 30 minuti. La serie è ambientata fra Boston e Seattle, ma la gran parte delle riprese si sono svolte nei pressi di Los Angeles.

Frasier 2, la trama

Al centro dei nuovi episodi della serie tv c’è Frasier Crane. Il protagonista, durante la prima stagione del titolo, ha deciso di cambiare vita, facendo ritorno a Boston con l’obiettivo di ricominciare da zero. Nei nuovi appuntamenti, il personaggio principale torna a lavorare nel mondo della radio, in quanto accetta l’incarico di condurre un programma radiofonico trasmesso sulla stazione radio locale KACL. Un incarico, questo, che gli permette di incontrare una sua vecchia conoscenza: si tratta di Roz Doyle, la sua ex produttrice con la quale torna a lavorare insieme. Inoltre, l’amore per la radio spinge Frasier a lasciare Boston e spostarsi a Seattle.

Spoiler finale

Durante le puntate della seconda stagione di Frasier, l’amicizia che dura da anni fra il protagonista ed Alan è messa a dura prova. I due, in particolare, hanno degli attriti a causa di un vecchio segreto venuto a galla in maniera improvvisa. Infine, Eve e David sono alle prese con un problema decisamente particolare.

Frasier 2, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione di Frasier, che nel nostro paese prende il via a partire dalle ore 09:00 di oggi, venerdì 20 dicembre, dalle ore 09:00 sulla piattaforma di intrattenimento streaming Paramount+.