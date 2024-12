Stasera in tv lunedì 23 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 23 dicembre 2024. Su Rai3, il film con Sean Connery, Il nome della rosa. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 23 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il varietà Cena di Natale. Uno show evento nel segno del Giubileo condotto da Antonella Clerici, affiancata da Stefano De Martino e Gianni Morandi. Tra gli ospiti, Katia Follesa, i finalisti di “The Voice Kids”, Paola Iezzi, Nek e Bianca Guaccero. Previsti anche due collegamenti curati da Alberto Angela e Francesca Fagnani.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Nicola Porro presenta una puntata aggiuntiva per chiudere l’anno una settimana dopo la data prevista inizialmente. Del resto la carne al fuoco è davvero tanta, dall’approvazione della legge di bilancio all’imminente insediamento di Donald Trump passando per le tensioni in Medio Oriente.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Prosegue con un cast rinnovato questa edizione del reality per antonomasia. Nelle ultime settimane Alfonso Signorini ha fatto entrare nella Casa alcune tra le celebrità che hanno fatto la storia del format, comprese Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Questa sera, la puntata natalizia.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Dai segreti della Bibbia alla Nona di Beethoven, dal futuro dei giovani al ruolo delle famiglie. Tanti sono stati i temi trattati da Corrado Augias in questa seconda stagione del suo seguito talk. Di che cosa si parlerà questa sera?

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Rivediamo la puntata della 6° edizione nella quale Francesco Panella si trovava a Copenaghen alla ricerca del miglior ristorante italiano locale. In aiuto, come sempre, tre nostri connazionali che vivono nella capitale della Danimarca.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Piedone – Uno sbirro a Napoli “Anema e core” con Salvatore Esposito. L’ispettore Palmieri e il commissario Ascarelli cercano di far luce sulla sparizione di una donna dal passato difficile. Intanto, Vincenzo capisce che dopo Amburgo non è più lo stesso e…

I film di questa sera lunedì 23 dicembre 2024

Su Rai2, alle 21.35, il film d’avventura del 2020, di Niki Caro, Mulan, con Liu Yifei. Hua Mulan (Liu Yifei), figlia maggiore di un valoroso guerriero, vuole dare il suo contributo alla difesa della Cina, attaccata da invasori in arrivo dal Nord. E per farlo si traveste da uomo prendendo il posto del padre malato: con il nome di Hua Kun diventerà una delle più grandi guerriere della storia.

Su Rai3, alle 21.20, il film giallo del 1986, di Jean-Jacques Annaud, Il nome della rosa, con Sean Connery, F. Murray Abraham. 1327. Il francescano Guglielmo da Baskerville (Sean Connery) e il novizio Adso da Melk giungono in un monastero del Nord Italia, teatro di una serie di delitti tanto efferati quanto inspiegabili. Mentre Guglielmo cerca di capirne il movente, sul posto arriva l’inflessibile inquisitore Bernardo Gui.

Su Rai5, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Stefano Veneruso, Da domani mi alzo tardi, con John Lynch, Gabriella Pession. Massimo, attore, e Anna, sceneggiatrice affermata, prendono in affitto una casa per scrivere in tranquillità un film. Il rapporto conflittuale e intenso che li ha uniti in passato si riaccende.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’avventura del 2023, di Martin Bourboulon, I tre moschettieri – D’Artagnan, con Francois Civil, Vincent Cassel. Il giovane D’Artagnan ambisce a diventare un moschettiere del re Luigi. Si reca così a Parigi per mettersi al servizio del capitano de Tréville.

Su Iris, alle 21.15, il film commedia del 2008, di Ethan Coen, Burn After Reading – A prova di spia, con George Clooney. Licenziato dalla Cia, una analista decide per ripicca di scrivere un libro che rivela scottanti verità. Ma quando il testo finisce nelle mani sbagliate, le cose si complicano.

Stasera in tv lunedì 23 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Joseph Ruben, Il tenente Ottomano, con Hera Hilmar. Poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, Lilly lascia gli Stati Uniti per seguire un medico in una missione nell’impero Ottomano. Ma, una volta lì, s’innamora di Ismail.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2004, di Alfonso Cuaròn, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, con Daniel Radcliffe. Harry Potter deve guardarsi da un nuovo terribile antagonista: l’evaso Sirius Black. Nel frattempo, scopre alcuni indizi che gli permettono di saperne di più sul suo passato.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di Roland Emmerich, Sotto assedio – White House Down, con Jamie Foxx, Channing Tatum. Alcuni paramilitari entrano nella Casa Bianca e prendono in ostaggio il presidente Sawyer. L’agente di polizia John Cal, che si trova lì per caso con la figlia, darà loro filo da torcere.