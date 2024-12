My Home My Destiny, le trame dal 23 al 27 dicembre: trama, cast e curiosità

Da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di My Home My Destiny. La soap opera turca, questa settimana, è visibile dalle 16:15 alle 17:05 circa.

My Home My Destiny 23 27 dicembre, regista e dove è girata

My Home My Destiny, serie tv giunta alla seconda stagione, è una produzione originale di OGM Pictures. La serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

In occasione delle festività natalizie, cambia la programmazione tv della rete ammiraglia del Biscione. La striscia quotidiana di Amici, infatti, non va in onda, così come saltano gli episodi giornalieri di Endless Love, amata serie tv turca che Canale 5 trasmette, da mesi, anche in prima serata. Mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre, ovvero il giorno in cui si festeggia Natale e Santo Stefano, non va in onda My Home My Destiny.

My Home My Destiny 23 27 dicembre, la trama

Nel corso di My Home My Destiny di lunedì 23 dicembre, Zeynep è molto sorpresa quando riceve la proposta di matrimonio da parte di Baris. La protagonista, infatti, non sa come comportarsi, in quanto non è sicura dei reali sentimenti che prova nei confronti del suo datore di lavoro. La famiglia della donna mostra felicità per le possibili nozze, mentre Ozlem, la sorella di Baris, non approva la loro unione ed intende fare di tutto per ostacolarla.

Durante l’appuntamento del martedì, Benal e la piccola Mujgan si sono rifugiate a casa di Zeynep, dove sono amorevolmente accudite da Sakine. Tuttavia, Mehdi non è disposto a stare lontano da sua figlia e pensa ad un modo per riallacciare i rapporti.

Spoiler finale

Durante My Home My Destiny di venerdì 27 dicembre, infine, Ozlem è riuscita nel suo intento: ha stravolto il rapporto fra Baris e Zeynep. La donna, infatti, ha comunicato a tutte le persone a lei vicine di essere contraria alle nozze dei due.

My Home My Destiny 23 27 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda da lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.