Grande Fratello, la puntata del 16 dicembre: eliminato Stefano, nuovi ingressi e chi al televoto

Lunedì 16 dicembre è andata in onda, su Canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello 2024-2025. Il reality show, al via come sempre alle 21:30 circa, è condotto da Alfonso Signorini, supportato in studio dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici.

Grande Fratello 16 dicembre 2024, la coppia Shaila-Lorenzo

Al Grande Fratello del 16 dicembre, Shaila Gatta ha raccontato alcuni aspetti molto dolorosi del suo passato. L’ex Velina, in particolare, ha ammesso di aver fatto cose di cui si è pentita durante un periodo in cui non aveva più soldi. In seguito, ha confessato che la mamma, durante la visita a sorpresa di sette giorni fa, l’ha messa in guardia da Lorenzo, che a suo dire sarebbe omosessuale. Un’indiscrezione, questa, prontamente smentita dall’inquilino. Shaila, poi, ha incontrato Armando, ovvero il padre di Lorenzo. Il genitore ha precisato che la famiglia Spolverato fa il tifo per la coppia.

Una lunga pagina, nella diretta del GF, è dedicata al caso Emanuele-Zeudi. La ragazza ha accusato: “Sei entrato nel letto fra due donne per fare il solletico, non è normale“. Lui, scusandosi per aver mancato di sensibilità, si difende: “Era semplicemente uno scherzo, il mio intento era divertire“.

I nuovi ingressi

La Porta Rossa del Grande Fratello del 16 dicembre si è aperta per accogliere ben tre, nuovi concorrenti. Due sono delle vecchie conoscenze del format, ovvero Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. La prima, showgirl e conduttrice, ha presenziato al GF Vip 5, arrivando in finale. Di recente ha speso parole al vetriolo verso Beatrice Luzzi, con la quale ha avuto un breve confronto nella diretta.

La seconda è Eva Grimaldi, attrice che è rimasta per circa un mese nello show durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Con loro c’è un volto inedito per il format. Si tratta di Maxime Mbanda, rugbista che per la sua attività da sportivo ha ottenuto il riconoscimento di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Grande Fratello 16 dicembre, eliminato Stefano

Al Grande Fratello del 16 dicembre, il pubblico a casa ha scelto di eliminare Stefano. Il concorrente, con il 9%, è risultato essere il meno votato fra quelli al televoto. Helena con il 31% è la preferita, seguita da Shaila al 30%, Tommaso al 19% e le Non è la Rai all’11%.

Infine, la lunga diretta è terminata con le solite nomination. Prima, però, le opinioniste hanno reso immuni Shaila e Luca, selezionati rispettivamente da Luzzi e Buonamici. Gli inquilini hanno mandato al televoto Helena, Zeudi, Emanuele, Lorenzo, Bernardo, Javier e Tommaso. Non è prevista eliminazione: i due più votati sono i preferiti.