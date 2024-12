Stasera in tv giovedì 26 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 26 dicembre 2024. Su Rai2, il varietà condotto da Pierluigi Diaco, BellaFesta. Su Rete 4, il film Cast Away, con Tom Hanks.

Stasera in tv giovedì 26 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, serata di prosa: Natale in casa Cupiello. Come sempre a Natale, Luca Cupiello (Vincenzo Salemme) prepara il suo presepe, nonostante il disinteresse della moglie Concetta e del figlio Tommasino, un giovane apatico che passa gran parte della giornata a dormire e a litigare con lo zio Pasqualino. In diretta dall’Auditorium Rai di Napoli.

Su Rai2, alle 21.20, il varietà BellaFesta. Un’altra prima serata, dopo quella di domenica 22, con Pierluigi Diaco. Tra gli ospiti, Lino Banfi e la figlia Rosanna, Simona Izzo e la nuova Cristina Congiunti, Nadia Rinaldi e la nipote Maria Isabella Marangoni, Flora Canto e la nonna Diana, Rosanna Lambertucci e la figlia Angelica Amodei.

Su Rai3, alle 21.20, il film documentario DallAmeriCaruso. Le immagini restaurate del concerto di Lucio Dalla del 23 marzo 1986 al Village Gate di New York vengono proposte da Walter Veltroni in un documentario che racconta anche la nascita di “Caruso”, il capolavoro del cantautore bolognese scritto in una stanza d’albergo a Sorrento.

Su Rai5, alle 21.15, Concerto di Natale. In replica, il concerto trasmesso in diretta su Rai1 il 22 dicembre. Il Maestro Riccardo Muti dirige l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, che conta una novantina di musicisti straordinari, tutti under 30, e festeggia quest’anno il 20° anniversario.

Programmi Nove, Real Time

Su Nove, alle 21.30, il game show Cash or Trash: Xmas Edition. Questa sera c’è il secondo e ultimo dei due speciali dello show di Paolo Conticini. Tra i venditori, due vip: la signora Coriandoli con uno storico portafortuna e Riccardo Rossi con un lotto a tema musicale.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Mark pesava 300 kg quando ha deciso di seguire il programma di dimagrimento del dottor Now. Al contrario degli altri pazienti, Mark dichiara che intende continuare a perdere peso da solo attraverso dieta ed esercizio fisico e non con la chirurgia.

I film di questa sera giovedì 26 dicembre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2022, di Robert Eggers, The Northman, con Alexander Skarsgard. Amleth è un principe vichingo fuggito dal suo regno dopo che il padre è stato assassinato dal fratello. Dopo vent’anni, ormai guerriero, Amleth torna per compiere la sua vendetta.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film storico del 1955, di Ernst Marischka, La principessa Sissi, con Romy Schneider. L’imperatore Francesco Giuseppe sta per sposarsi con Elena, una delle figlie del granduca di Baviera. Ma quando conosce Sissi, la sorella della futura sposa, s’innamora di lei.

Su Rete 4, alle 21.15, il film drammatico del 2000, di Robert Zemeckis, Cast Away, con Tom Hanks, Helen Hunt. Chuck Noland (Tom Hanks), manager di una multinazionale delle spedizioni, scampa ad un incidente aereo e finisce su un’isola deserta dell’arcipelago delle Figi. Abbandonato a sé stesso per quattro anni, l’uomo fa del suo meglio per sopravvivere e, soprattutto, per evitare di diventare pazzo.

Su Canale 5, alle 21.20, la 1° parte del film del 2024, di Alexandre De la Patellière e Matthieu Delaporte, Il conte di Montecristo, con Pierre Niney, Pierfrancesco Favino. Marsiglia, 1815. Promosso al grado di capitano, il giovane Edmond Dantès (Pierre Niney) è fidanzato con Mercedes, desiderata anche da Danglars, migliore amico di Edmond, che lo incastra facendolo arrestare all’altare. Qualche anno dopo, Edmond riesce ad evadere e comincia una nuova vita.

Su Italia 1, alle 21.30, il film commedia del 2009, di Michael Scott, Mrs. Miracle – Una tata magica, con Doris Roberts, Erin Karpluk. Il vedovo Seth Webster (James Van Der Beek) ha molti problemi a gestire i suoi pestiferi gemelli, Jason e Judd. I bambini mettono regolarmente in fuga anche le governanti più esperte, finché un bel giorno, alla porta di casa Webster si presenta la signora Merkle (Doris Roberts).

La7 – Tv8 – 20 Mediaset – Iris

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 2013, di Luc Besson, Cose nostre – Malavita, con Robert De Niro. Giovanni Manzoni, il più famoso pentito degli Stati Uniti, si trasferisce in Francia grazie al programma di protezione testimoni. Presto il suo violento passato torna a fargli visita.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2006, di Nancy Meyers, L’amore non va in vacanza, con Jude Law, Cameron Diaz. Iris e Amanda, due giovani donne sfortunate in amore, decidono di scambiarsi le rispettive abitazioni per le vacanze di Natale. Entrambe incontreranno l’uomo dei loro sogni.

Su 20 Mediaset, alle 21.35, il film fantastico del 2003, di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, con Elijah Wood. Minas Tirith, la capitale di Gondor, sta per cedere all’attacco della potentissima armata di Sauron. Intanto Frodo, tradito da Gollum, viene catturato dal ragno Shelob.

Su Iris, alle 21.15, il film biografico del 2019, di Marjane Satrapi, Radioactive, con Rosamund Pike. La vita della scienziata polacca Marie Curie, vincitrice due volte del Premio Nobel per la fisica. Dal trasferimento a Parigi, all’incontro con Pierre, fino alla scoperta della radioattività.

Stasera in tv giovedì 26 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2024, di Gianluca Ansanelli, Come far litigare mamma e papà, con Carolina Crescentini, Elisabetta Canalis e Giampiero Morelli. Gabriele ha due genitori innamorati che si preoccupano della sua felicità, Ma i genitori dei suoi compagni sono tutti separati e lui si sente diverso. Farà di tutto per far separare la coppia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Christopher Nolan, Oppenheimer, con Cillian Murphy. Germania 1942. In piena Seconda Guerra Mondiale, il fisico J. Robert Oppenheimer lavora con una squadra di scienziati durante il Progetto Manhattan, che porterà allo sviluppo della bomba atomica.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2009, di David Yates, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, con Daniel Radcliffe. Harry sta iniziando il sesto anno della scuola di Hogwarts. Un giorno, scopre un misterioso libro che gli sarà molto utile per conoscere nuove cose riguardo Lord Voldemort.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1985, di George Pan Cosmatos, Rambo 2 – La vendetta, con Sylvester Stallone. Il ribelle Rambo sta scontando una condanna ai lavori forzati. Un giorno gli viene offerta la libertà, ma in cambio dovrà salvare alcuni americani prigionieri in Vietnam.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Ron Howard, Inferno, con Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy. Risvegliatosi in un ospedale fiorentino senza memoria, il professor Langdon si ritrova coinvolta nel piano di un folle criminale che intende scatenare un’epidemia mondiale.