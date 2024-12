Concerto di Natale 2024, il cast dell’evento con Federica Panicucci: fra gli ospiti Ricchi e Poveri

Mercoledì 25 dicembre, su Canale 5, è in onda il Concerto di Natale 2024. L’oramai tradizionale appuntamento, giunto alla 32esima edizione, prende il via in prima serata, dalle ore 21:25 circa.

Concerto di Natale 2024, al timone Federica Panicucci

Al timone del Concerto di Natale 2024, come da tradizione, c’è Federica Panicucci. Per quest’ultima è la sesta edizione consecutiva da padrona di casa del format, che oltre che in televisione è visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity. Partner dell’evento sono la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino.

La regia, per l’ennesimo anno consecutivo, è a cura di Roberto Cenci. La società che ha curato la realizzazione dello show è Prime Time Promotions. La radio ufficiale della serata è Radio R101. Durante l’appuntamento è sostenuta la raccolta fondi a favore di progetti firmati da Missioni Don Bosco, che lavora tutti i giorni a sostegno delle popolazioni più deboli, fra cui quelle della Nigeria e dell’Ucraina.

Le collaborazioni con gli artisti esteri

Durante il Concerto di Natale 2024, la conduttrice Federica Panicucci accoglie, sul palco, numerosi artisti internazionali. In primis, direttamente dagli Stati Uniti, arrivano i The Trammps. Dal Regno Unito ci sono Emeli Sandé e Luisant, mentre dai Paesi Bassi è protagonista Dotan. Dal Benin c’è Angelique Kidjo.

Ampio spazio, durante la puntata, lo hanno il Piccolo Coro Le Dolci Note, guidate dal maestro Andrea Bacchetti. Tutte le performance musicali sono accompagnate dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Adriano Pennino.

Concerto di Natale 2024, il cast

Sono molti, invece, gli ospiti nazionali che arricchiscono il Concerto di Natale 2024. La padrona di casa accoglie il cantautore Roberto Vecchioni. Presenti i Ricchi e Poveri, che hanno da poco rilasciato la nuova hit dal titolo Il Natale degli Angeli. Direttamente da Io Canto Generation ci sono i coach Fausto Leali e la giudice Iva Zanicchi.

Federica Panicucci dà spazio a Ditonellapiaga e Fabrizio Moro, che in carriera ha prestato la voce ad hit del calibro di Portami via, Non mi avete fatto niente, Pensa e Il senso di ogni cosa. C’è Raphael Gualazzi, cantante e pianista, che nel 2011 si è posizionato al secondo posto all’Eurovision Song Contest. Il pubblico a teatro canta con i Boomdabash, gruppo che ha dato vita a vari tormentoni, fra cui Tropicana, Mambo salentino e Karaoke. Infine, ci sono Omar Pedrini, Arianna, il maestro Andrea Griminelli ed Alma Manera.