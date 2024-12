Squid Game 2 su Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 26 dicembre, su Netflix, è visibile Squid Game 2. La serie tv, che nel primo capitolo ha ottenuto un grande successo internazionale, è rilasciata, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00.

Squid Game 2, regista e dove è girata

La società che ha curato la realizzazione della seconda stagione di Squid Game è la Siren Pictures Inc. Colui che ha curato la scenografia è Chae Kyoung Sun. L’ideatore del progetto, originario della Corea del Sud, è Hwang Dong Hyuk. Quest’ultimo, inoltre, è colui che ha il ruolo di regista e che ha firmato la sceneggiatura.

La seconda stagione, che giunge a tre anni di distanza dal primo capitolo, è composta da un totale di sette appuntamenti. Ognuno di essi ha una durata di circa 50 minuti. Netflix, come da tradizione, li rilascia tutti insieme, nella mattinata di giovedì 26 dicembre, dalle ore 09:00. Le riprese si sono svolte in Corea del Sud.

La piattaforma satellitare ha già confermato l’uscita della terza stagione. Essa sarà l’ultima e chiuderà definitivamente la serie.

Squid Game 2, la trama

Nel corso di Squid Game 2 è protagonista, ancora una volta, il giocatore 453. Sono passati oramai tre anni da quando l’uomo è riuscito a sopravvivere al gioco e a vincere la grande somma di denaro in palio. Nonostante tutto, però, il personaggio principale, al contrario di quanto aveva ipotizzato, ha deciso di non partire negli Stati Uniti ma di rimanere in Corea del Sud. L’esperienza passata è stata traumatizzante, al punto da voler a tutti i costi fermare il meccanismo di gioco ed impedire ad altre persone di partecipare.

Spoiler finale

Per tale motivo, durante la seconda stagione di Squid Game, il protagonista sceglie di rimettere in discussione tutta la sua vita e tornare, a distanza di tre anni, a gareggiare nel gioco. Al suo fianco vi sono nuovi e molto determinati sfidanti, pronti a tutto pur di vincere i 30 milioni di euro (circa 45,6 milioni di won) in palio.

Squid Game 2, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione di Squid Game, serie tv che è rilasciata a partire dalle ore 09:00 di oggi, giovedì 26 dicembre, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.