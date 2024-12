Origini, Linea Verde Tipico e Linea Verde Italia, le puntate del 28 dicembre: protagonista l’Etiopia

Sabato 28 dicembre, su Rai 1, sono in onda nuovi appuntamenti di Origini, Linea Verde Tipico e Linea Verde Italia. Le trasmissioni sono visibili, rispettivamente, dalle 11:35, dalle 12:00 e dalle 12:25 circa.

Origini a Cortona

Al timone di Origini, anche questa settimana, ci sono Francesco Gasparri e Valentina Caruso. I due, questa settimana, si recano a Cortona, una cittadina toscana ricca di storia e di bellezze naturali e culturali. Il viaggio parte da Fortezza Medicea di Girifalco, in cima alla collina di Cortona. Da qui, Caruso percorre il sentiero della bonifica leopoldina, vero e proprio museo a cielo aperto in mezzo al verde.

In seguito sono analizzate le origini etrusche del borgo, motivo per il quale la conduttrice fa tappa nel Sentiero dei Principes etruschi, nella Val di Chiana. Altra tappa è presso il Parco Archeologico del Sodo a Cortona, dove sono stati scoperti dei Tumuli di epoca etrusca. Infine, Caruso raggiunge la Tanella di Pitagora.

Gasparri, durante Origini, entra in un allevamento di buoi di razza chianina, ora allevati per la carne e che un tempo erano utilizzati per arare i campi. Per i saluti finali, i due padroni di casa sono nell’eremo Le Celle di Cortona, fra i primi insediamenti francescani voluto da San Francesco.

Linea Verde Italia 28 dicembre, protagonista l’Etiopia

In seguito, sabato 28 dicembre su Rai 1 prende il via Linea Verde Tipico. Il conduttore Federico Quaranta è nel territorio del Friuli Venezia Giulia, in un viaggio fra la Trieste della Mitteleuropa e la terra di pietra, il Carso. Fra le varie attività compiute dal padrone di casa spiccano racconti di uomini che coltivano la pietra e l’analisi di reperti di mappe stellari risalenti a 4 mila anni fa.

In seguito, il palinsesto di Rai 1, sabato 28 dicembre, procede con Linea Verde Italia. Il programma è condotto dalla solita coppia composta da Monica Caradonna ed Elisa Isoardi. Le due, questa settimana, sono in trasferta, in quanto si sposta in Etiopia.

Linea Verde Italia 28 dicembre, il Piano Mattei

Durante Linea Verde Italia del 28 dicembre, le conduttrici raggiungono il Corno d’Africa per conoscere i progetti di cooperazione in campo ambientale che l’Italia sta portando avanti grazie al Piano Mattei. Fra gli interventi principali analizzati durante la puntata ci sono quelli di bonifica del fiume Kebena ad Addis Abeba e del lago Boye a Gimma. Un focus è proposto sulla filiera di produzione del caffè, fra i principali beni esportati dall’Etiopia. Infine, è testimoniato l’impegno del centro di accoglienza Don Bosco Center e dell’istituto Galileo Galilei di Addis Abeda, la più frequentata scuola italiana all’estero.