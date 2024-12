Stasera in tv venerdì 27 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 27 dicembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma girato e condotto da Pif, Caro Marziano – Speciale Natale. Su Italia 1, il film Codice d’onore con Tom Cruise, Jack Nicholson.

Stasera in tv venerdì 27 dicembre 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.00, il talk show Storie di donne al bivio. Dopo il successo ottenuto alla fine dell’estate, Monica Setta torna nella prima serata di Rai2 per altre due puntate speciali (la seconda il 3 gennaio) ricche di ospiti. Stasera, tra le altre, Loredana Lecciso, Claudia Gerini, Anna Falchi, Eleonora Abbagnato, Lory Del Santo e Maria Grazia Cucinotta.

Su Rai3, alle 21.25, l’attualità con Caro Marziano – Speciale Natale. Il programma girato e condotto da Pif atterra di nuovo sul piccolo schermo, questa volta per raccontare ad un ipotetico alieno le nostre tradizioni natalizie. Tra i protagonisti di questa puntata speciale troviamo Ficarra e Picone, Massimo Bottura, Francesco Piccolo, Ornella Vanoni e Luciana Littizzetto.

Su Rai5, alle 21.15, serata di danza: Il lago dei cigni. Dal Teatro dell’Opera di Roma il balletto su musica di Cajkovskij con la coreografia di Benjamin Pech. Sul palco circa settanta danzatori, tra cui le étoiles Rebecca Bianchi e Alessio Rezza e Mattia Tortora. Dirige Koen Kessels.

Programmi La7, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, il film documentario del 2022, di Riccardo Milani, Nel nostro cielo un rombo di tuono. La vita e la carriera sportiva dell’ex attaccante Gigi Riva, una leggenda del calcio italiano, diventato simbolo del Cagliari e della Nazionale Azzurra. Il racconto parte dall’infanzia e dai primi calci al pallone.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Anche questa sera preparatevi a seguire una puntata dello show di Maurizio Crozza che offre una selezione dei personaggi più esilaranti andati in onda in questa edizione. Il divertimento è assicurato.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara. Fulvio Marino si reca nel Golfo di Palermo. La prima tappa è a Monreale, al Panificio Tusa. La sfida prosegue a Palermo nel panificio Barà, e si conclude a Bagheria, all’Antico Forno Valenti. Ospite vip, Sergio Friscia.

I film di questa sera venerdì 27 dicembre 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film fantastico/musical del 2019, di Guy Ritchie, Aladdin, con Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott. Aladdin (Mena Massoud) è un ragazzo che vive di espedienti nella città di Agrabah. Dopo aver conosciuto per caso la principessa Jasmine, di cui s’innamora, viene incaricato dal perfido visir Jafar di rubare una lampada magica All’interno vive un genio (Will Smith), che diventa amico del ragazzo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1979, di Woody Allen, Manhattan, con Woody Allen, Diane Keaton, Michel Murphy. Dopo il fallimento di due matrimoni, il quarantenne Isaac ha una relazione con la giovane Tracy. Convinto che sia una storia senza futuro, la lascia per l’intellettuale Mary, ma…

Su Canale 5, alle 21.20, la 2° parte del film drammatico del 2024, di Alexandre De La Patellière e Matthieu Delaporte, Il conte di Montecristo, con Pierre Niney, Pierfrancesco Favino. Dieci anni dopo il suo ritorno a Marsiglia, Edmond Dantès (Pierre Niney), che per tutti adesso è il conte di Montecristo, mette in atto il piano di vendetta contro le due persone responsabili della sua incarcerazione: l’ex amico Fernand, che nel frattempo ha sposato Mercedes, e Gérard de Villefort.

Italia 1 – Tv8 – Iris – Cine34

Su Italia 1, alle 21.20, il film drammatico del 1992, di Rob Reiner, Codice d’onore, con Tom Cruise, Jack Nicholson. Guantanamo, Cuba. Il tenente Daniel Kaffee (Tom Cruise), legale della Marina americana, difende due marines accusati di aver ucciso un commilitone. Nel collegio di difesa c’è anche il tenente Joanne Galloway (Demi Moore). I due si scontrano con l’omertà del colonnello Jessep (Jack Nicholson).

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 1997, di Jean-Jacques Annaud, Sette anni in Tibet, con Brad Pitt. Nel 1939 l’alpinista austriaco Heinrich Harrer tenta la scalata del Nanga Parbat, in Pakistan. Catturato dagli inglesi, riesce a fuggire in Tibet, dove incontrerà il Dalai Lama.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2009, di Clint Eastwood, Invictus, con Morgan Freeman, Matt Damon. Per cercare di riunificare il Paese diviso da anni di apartheid, il presidente sudafricano Nelson Mandela sfrutta la popolarità della nazionale di rugby. Vincerà i mondiali del 1995.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1984, di Sergio Martino, L’allenatore nel pallone, con Lino Banfi, Gigi e Andrea. L’allenatore Oronzo Canà riceve a sorpresa l’incarico di guidare una squadra promossa in serie A. Dopo la bizzarra campagna acquisti del presidente, la salvezza pare impossibile, ma…

Stasera in tv venerdì 27 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film horror del 2024, di Michael Sarnoski, A Quiet Place – Giorno 1, con Lupita Nyong’o. New York è invasa dagli alieni. Sam e altri sopravvissuti cercano di trovare la salvezza. Ma presto scoprono che devono rimanere in silenzio, poiché le creature sono attratte dal suono.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2019, di Marco Bellocchio, Il traditore, con Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio. La storia di Tommaso Buscetta, primo grande pentito di mafia. La sua collaborazione con Giovanni Falcone portò al maxiprocesso di Palermo, che inflisse un duro colpo a Cosa Nostra.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2010, di David Yates, Harry Potter e i doni della morte – Parte 1, con Daniel Radcliffe. Dopo la scomparsa di Silente, il male è riuscito a prendere il sopravvento. Ormai soli, Harry, Hermione e Ron proseguono la ricerca degli horcrux.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film storico del 1995, di Mel Gibson, Braveheart – Cuore impavido, con Mel Gibson, Sophie Marceau. Scozia, XIII secolo. Dopo che la moglie è stata uccisa dagli inglesi, William Wallace si mette alla testa dei rivoltosi e diventa ben presto un eroe nazionale, ma…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film giallo del 2022, di Patrice Leconte, Maigret, con Gérard Depardieu. Il Commissario Maigret cerca di far luce sull’omicidio di una giovane, ritrovata morta in una piazza di Parigi con indosso un abito da sera. Maigret deve identificare la vittima e le circostanze della sua morte.