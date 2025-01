Stasera in tv giovedì 2 gennaio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 2 gennaio 2025. Su Rai3, il documentario con Massimiliano Ossini, Sulle orme del K2. Su Italia 1, il film con Macaulay Culkin, Mamma, ho perso l’aereo.

Stasera in tv giovedì 2 gennaio 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.00, il varietà Bella Festa. La gara condotta da Pierluigi Diaco vede protagonisti questa sera Valeria Fabrizi e la figlia Giorgia Giacobetti, Maria Teresa Ruta e il genero Mirko Gancitano, Licia Colò e la figlia Liala Antonino, Alba Parietti e il figlio Francesco Oppini, Gabriele Cirilli e il figlio Mattia. Ospite speciale, Al Bano.

Su Rai3, alle 21.20, il documentario Sulle orme del K2. Massimiliano Ossini segue l’avventura i otto alpiniste, italiane e pakistane, determinate ad entrare nella storia. A 70 anni dalla prima scalata del K2, questa straordinaria spedizione tutta al femminile punta a raggiungere l’ambita vetta per celebrare un anniversario unico e renderlo memorabile.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Uno schiaccianoci in città. E’ il Concerto di Natale dell’Orchestra Rai, diretta da Andrés Orozco-Estrada, tenutosi a Torino lo scorso 22 dicembre. Le musiche sono tratte dal balletto “Lo schiaccianoci” di Cajkovskij. I narratori sono gli attori Mario Acampa ed Elisa Lombardi.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. In attesa del ritorno di Paolo De Debbio e del suo “Dritto e rovescio”, Giuseppe Brindisi, già in onda ogni domenica, raddoppia il proprio impegno in prima serata. Spazio come sempre agli approfondimenti di cronaca, politica, economia e costume con i servizi degli inviati e gli ospiti in studio.

Su Canale 5, alle 20.00, Calcio Supercoppa: Inter-Atalanta. Allo Stadio Al-Awwal Park di Riyad, l’Inter di Simone Inzaghi affronta l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per la prima delle due semifinali della Supercoppa italiana. Con la recente formula, i Campioni d’Italia incontrano una delle due finaliste della Coppa Italia. Domani, sempre in semifinale, si giocherà Juventus-Milan.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Prima puntata del 2025 per il talk condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Un occhio costante sull’attualità, ma anche sulla politica sia nazionale che internazionale con i riflessi sull’attività del Governo di Giorgia Meloni.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Ti sfascio una canzone. Cantanti, attori, ma soprattutto strepitosi nell’improvvisare. Sono gli Oblivion, che ci offrono una serata evento con i pezzi più divertenti della loro collezione in 90 minuti. Una playlist che diventa il trionfo della parodia. Da non perdere!

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Resosi conto che l’aggravarsi della sua obesità lo rendeva sempre meno attivo, Wess ha deciso di seguire i consigli del dottor Now, perdendo parecchio peso. Per lui è ora di affrontare i problemi che lo hanno spinto a rifugiarsi nel cibo.

I film di questa sera giovedì 2 gennaio 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film d’avventura del 2019, di Gail Mancuso, Qua la zampa 2, con Dennis Quaid, Kathryn Prescott. Nove anni dopo aver ritrovato il suo padrone Ethan, lo spirito del cane Bailey si reincarna in una femmina di beagle di nome Molly e riesce a farsi adottare da CJ (Kathryn Prescott), nipote di Ethan. Quando la ragazza viene condannata ai lavori sociali, Molly impara a fiutare i segni del cancro.

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2008, di Roger Donaldson, La rapina perfetta, con Jason Statham. Londra. Terry, un balordo di mezza tacca, cerca di cambiar vita. L’incontro con una ragazza lo porta, però, a tentare una rapina: il colpo riesce, ma il gioco gli sfugge di mano.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 1990, di Chris Columbus, Mamma, ho perso l’aereo, con Macaulay Culkin, Catherine O’Hara. La famiglia McCallister è diretta in Francia per Natale. Nella fretta dei preparativi, i genitori dimenticano a casa il piccolo Kevin (Macaulay Culkin). Il bambino si adatta benissimo alla situazione, anche quando i ladri Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern) prendono di mira la sua casa.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 1995, di Alfonso Arau, Il profumo del mosto selvatico, con Keanu Reeves, Aitana Sanchez-Gijon. Paul, agente di commercio in crisi coniugale, conosce Victoria, una ragazza abbandonata dal fidanzato perché incinta. Lei li chiede di fingersi il suo compagno e…

Stasera in tv giovedì 2 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Gene Stupnitsky, Fidanzata in affitto, con Andrew Barth Feidman, Jennifer Lawrence. La trentenne Maddie ha una vita piena di debiti. Quando un giorno scopre che una ricca coppia cerca un “accompagnatrice” per il figlio diciottenne molto goffo, decide di farsi avanti…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Steven Spielberg, The Post, con Tom Hanks, Meryl Streep. 1971: Katharine Graham, proprietario del Washington Post, e il direttore Ben Bradlee devono prendere una decisione: pubblicare o meno informazioni segrete sulla guerra in Vietnam.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1995, di Joe Johnston, Jumanji, con Robin Williams. Due ragazzini scovano uno strano gioco chiamato Jumanji, che li mette in comunicazione con un mondo fantastico. Lì si trova Alan, che è rimasto intrappolato nel gioco per 26 anni.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film storico del 2000, di Ridley Scott, Il gladiatore, con Russell Crowe, Joaquin Phoenix. Massimo, un valoroso generale romano, viene fatto schiavo dopo che Commodo ha sterminato la sua famiglia. Diventato un gladiatore, decide di vendicarsi.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Baltasar Kormàkur, Everest, con Jake Gyllenhaal, Josh Brolin. 1996: due spedizioni tentano di raggiungere la vetta del monte Everest. Tra gli scalatori c’è anche Scott Fischer, che affronterà prove al limite umano. Da una storia vera.