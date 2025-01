Supercoppa Italiana 2025, le semifinali: gli orari, i telecronisti e gli spazi di approfondimento

Giovedì 2 gennaio prendono il via le semifinali di Supercoppa Italiana 2025. La competizione, che assegna il primo trofeo del nuovo anno, è visibile, in diretta e in esclusiva, sulle reti Mediaset.

Supercoppa Italiana 2025, la competizione in Arabia Saudita

La Supercoppa Italiana, anche nel 2025, mantiene lo stesso format già mostrato nelle ultime edizioni. Previsto, quest’anno, una Final Four, al quale presenziano quattro compagini. Esse sono il Milan, seconda in campionato l’anno scorso, l’Inter vincitrice dello scudetto, la Juventus che ha alzato la Coppa Italia e l’Atalanta, sconfitta nella finale di Coppa. Esse si fronteggiano in due semifinali. Le vincitrici si contendono il trofeo nella finalissima, in programma il prossimo 6 gennaio.

La Supercoppa Italiana, nel 2025, giunge alla 37esima edizione. Così come avvenuto già negli scorsi anni, il titolo è assegnato lontano dal nostro paese. La Final Four, infatti, si svolge in Arabia Saudita. Tutte le partite, in particolare, sono giocate a Riyad, nel modernissimo Al-Awwal Park Stadium. Oltre che in televisione, è possibile seguire gli appuntamenti in diretta streaming tramite il sito Mediaset Infinity.

Dove vedere Inter-Atalanta

La prima semifinale di Supercoppa Italiana 2025 si svolge il 2 gennaio. L’Inter di Simone Inzaghi prova ad eliminare dalla competizione l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il confronto promette di essere molto divertente: le compagini, infatti, sono quelle maggiormente in forma e non a caso occupano le zone alte della classifica di Serie A.

Il fischio di inizio è previsto alle 20:00 ed il match è in onda, in diretta e in esclusiva, su Canale 5. Il prepartita parte alle 19:00 ed è nei palinsesti di Italia 1. Lo spazio di approfondimento è condotto da Monica Bertini ed ha come ospiti Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro ed Andrea De Marco. Essi sono impegnati anche nel post partita, in onda su Canale 5 subito dopo il triplice fischio. Inter-Atalanta è commentata da Massimo Callegari e Massimo Paganin. Gli inviati a bordocampo sono Daniele Miceli ed Alessio Conti.

Supercoppa Italiana 2025, la programmazione tv di Juventus-Milan

La seconda ed ultima semifinale della Supercoppa Italiana 2025 si svolge il 3 gennaio. Scendono in campo la Juventus di Thiago Motta e il Milan. Per i rossoneri si tratta del primo impegno con il nuovo tecnico Conceicao, che ha preso il posto dell’esonerato Paulo Fonseca. L’incontro è in onda dalle 20:00 su Canale 5 ed è preceduto, su Italia 1 dalle 19:00, dal prepartita.

Al termine del triplice fischio, sulla rete ammiraglia del Biscione, spazio al postpartita. Gli spazi di approfondimento sono condotti da Monica Bertini ed hanno come ospiti Sandro Sabatini, Cristian Panucci, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari. Il match Juventus-Milan è raccontato da Massimo Callegari e Massimo Paganin, supportati dagli invitati Francesca Benvenuti e Alessio Conti.