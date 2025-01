Stasera in tv domenica 5 gennaio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 5 gennaio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sigfrido Ranucci, Report. Su Italia 1, il film con Christian Bale, Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno.

Stasera in tv domenica 5 gennaio 2025, Rai

Su Rai3, alle 21.05, l’attualità con Report. Sempre in onda, anche durante le festività di fine anno, il programma condotto da Sigfrido Ranucci apre il 2025 con il consueto assortimento di inchieste. Tra le puntate di questa edizione, iniziata il 27 ottobre, la più vista è stata la prima con una media di 2.643.000 spettatori pari al 13,8% di share.

Programmi Mediaset, Nove, Sky Cinema Suspense

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Giuseppe Brindisi, puntuale anche nella prima domenica del 2025, approfondisce fatti e polemiche che hanno segnato l’inizio del nuovo anno. E mentre fa ancora discutere la sentenza del processo a Matteo Salvini, si avvicina un’altra data molto attesa, il 20 gennaio, giorno dell’insediamento di Trump.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show La favola mia. Da Mario il bagnino a Merigo fino alle imitazioni di Renato Zero che l’hanno reso celebre. In prima tv lo spettacolo di Giorgio Panariello che alterna un “best of” dei più riusciti personaggi alle riflessioni sulla sua brillante carriera.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, la fiction Piedone – Uno sbirro a Napoli “Oltre il confine” con Salvatore Esposito. Vincenzo e Sonia volano ad Amburgo per seguire le tracce di una droga particolarmente pericolosa che sta girando a Napoli. Sul posto, però, non tutto va come dovrebbe.

I film di questa sera domenica 5 gennaio 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film musical del 1964, di Robert Stevenson, Mary Poppins, con Julie Andrews, Dick Van Dyke. Londra, 1910. I coniugi Banks, che vivono al numero 17 di Viale dei Ciliegi, sono alla ricerca di una nuova governante che si prenda cura dei loro figli Michael e Jane. Nessuna sembra adatta al difficile ruolo, ma poi dal cielo, trasportata dal vento, arriva la supertata Mary Poppins (Julie Andrews).

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2020, di e con Valérie Lemercier, Aline – la voce dell’amore. Nata in Quebec, in una famiglia di musicisti, Aline ha un grande talento per il canto. Grazie ad uno dei fratelli, viene scoperta dal produttore Guy-Claude Kamar che l’aiuta a diventare una star.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2012, di Christopher Nolan, Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno, con Christian Bale, Anne Hathaway, Aaron Eckhart, Michael Caine. Batman (Christian Bale), accusato ingiustamente della morte del malvagio Due Facce, ha lasciato Gotham City da otto anni. Ma quando sulla scena criminale della città si affacciano la ladra Selina Kyle (Anne Hathaway) e il terrorista Bane (Tom Hardy), il Cavaliere Oscuro decide di tornare in azione.

Su La7, alle 21.15, il film storico del 2011, di Kevin Macdonald, The Eagle, con Channing Tatum, Jamie Bell. 140 d.C.: il centurione Marcus Aquila arriva in Britannia per far luce sul mistero della IX Legione. Guidata da suo padre, l’armata è scomparsa 20 prima senza lasciare traccia.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2001, di John Madden, Il mandolino del Capitano Corelli, con Nicolas Cage. Cefalonia, 1943. Tra i soldati italiani sbarcati sull’isola c’è il capitano Antonio Corelli, che prende alloggio nella casa di un medico e s’innamora, ricambiato, di sua figlia Pelagia.

Stasera in tv domenica 5 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film giallo del 2009, di Guy Ritchie, Sherlock Holmes, con Robert Downey Jr., Jude Law. Londra, fine del 1800: il detective Sherlock Holmes e il dottor Watson danno la caccia al terribile Lord Blackwood. Il criminale pare aver scoperto il segreto dell’immortalità e…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di fantascienza del 2013, di Alfonso Cuaròn, Gravity, con Sandra Bullock, George Clooney. Mentre lavora all’esterno del telescopio Hubble, la ricercatrice Ryan Stone, in missione sullo shuttle Explorer, viene colpita da una tempesta di detriti. La situazione è disperata, ma…

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2011, di Brad Peyton, Viaggio nell’isola misteriosa, con Josh Hutcherson. Il giovane Sean Anderson parte alla ricerca del nonno scomparso, in compagnia dell’avventuriero Hank Parsons. Arriveranno in un’isola popolata da creature misteriose.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di Clint Eastwood, American Sniper, con Bradley Cooper, Kyle Gallner. Il marine Chris Kyle, in Iraq come cecchino per proteggere i commilitoni, diventa ben presto un mito. Una volta a casa, scopre però quanto sia difficile lasciarsi alle spalle la guerra.