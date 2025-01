Linea Verde, la puntata del 5 gennaio: viaggio a Lucca, sulle tracce di Giacomo Puccini

Lucca e il celebre compositore Giacomo Puccini sono i protagonisti di Linea Verde di oggi, domenica 5 gennaio. La trasmissione, come di consueto, è visibile su Rai 1 dalle 12:25 circa.

Linea Verde 5 gennaio, i conduttori nei luoghi di Puccini

Al timone di Linea Verde di oggi, domenica 5 gennaio, torna la consueta coppia composta da Livio Beshir e Peppone Calabrese. I due, al loro fianco, possono contare sulla presenza di Margherita Granbassi. L’ex schermitrice visita alcune delle zone naturalistiche e storiche più importanti delle zone visitate. Il format, oltre che in televisione, è fruibile in streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Nel corso di Linea Verde di domenica 5 gennaio è proposto un focus sulla Toscana. In particolare, le telecamere della rete ammiraglia si recano fra le vie di Lucca, città che ha dato i natali al compositore Giacomo Puccini.

La casa natale di Puccini

Livio Beshir, durante Linea Verde, si reca nella casa che ha dato i natali a Puccini. Quest’ultimo è nato nel 1858 ed era il sesto di nove fratelli. Sin da bambino, è vissuto immerso nella musica: i Puccini, infatti, già da quattro generazioni erano maestri di Cappella del Duomo della città. Dal 1979, l’abitazione del compositore si è trasformata in un museo, posto nella centrale Piazza Cittadella.

Nel frattempo, Peppone Calabrese, nella consueta puntata dello show, indaga sull’amore che il maestro di musica ha sempre avuto per il buon cibo. In particolare, amava inserire, nei propri pasti, i mandarini e il latte alla portoghese, un dolce al cucchiaio molto simile al budino. Granbassi, a sua volta, analizza quello che Puccini considerava una sorta di Eden naturale. Si tratta del lago di Massaciuccoli, inserito nell’area del parco naturale di Migliarino.

Linea Verde 5 gennaio, la dimora di Elisa Bonaparte

Il racconto di Linea Verde di domenica 5 gennaio si sposta nella Villa Reale di Marlia, dimora di Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone. Tale luogo ha una storia importantissima, avendo ospitato personaggi illustri della storia recente. I conduttori raggiungono le campagne che circondano Lucca per incontrare degli agro-influencer. Si tratta di giovani agricoltori che raccontano la loro attività sui social e che permettono ai padroni di casa di assaggiare l’olio nuovo e i piatti più noti della Lucchesia. Fra questi, è analizzata la preparazione della zuppa frantoiana, a base di cipolle, fagioli ed eccellente olio extravergine di oliva. Infine, un maestro artigiano svela al pubblico i segreti del cioccolato locale.