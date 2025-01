Stasera in tv lunedì 6 gennaio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 6 gennaio 2025. Su Rai3, il film Mon Crime, con Rebecca Marder. Su Rete 4, il film con Richard Gere, Hachiko – Il tuo migliore amico.

Stasera in tv lunedì 6 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 20.35, il game show Affari tuoi – Speciale Lotteria. Stefano De Martino, l’uomo dei record, distribuisce i principali premi della Lotteria Italia e lo fa con l’ormai tradizionale puntata della Befana. Tra i protagonisti della serata, tanti ospiti illustri che saranno coinvolti nel gioco attraverso il quale i premi più alti saranno abbinati ai biglietti estratti.

Su Rai2, alle 21.20, Cartoni animati: Goldrake U. Dopo un devastante attacco delle forze di Vega contro il suo pianeta, il principe Duke e il robot Goldrake fuggono sulla Terra. Una volta nel nuovo mondo, il dottor Procton, direttore del centro di ricerche spaziali, e Alcor, coraggioso pilota di un robot chiamato Mazinga Z, corrono in soccorso di Duke.

Programmi Mediaset, Nove

Su Canale 5, alle 20.00, Calcio: Finale Supercoppa. Dopo le due semifinali disputate la scorsa settimana, allo Stadio Al-Awwal Park di Riyad si gioca anche la finale della Supercoppa. Nelle ultime tre edizioni è stata l’Inter ad aggiudicarsi il trofeo raggiungendo quota 8 davanti al Milan con 7, mentre chi ne ha vinti di più sino ad oggi è la Juventus con 9.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Questa sera è la Francia ad ospitare il nostro Francesco Panella e più precisamente la città di Lione. Anche qui dovrà scovare i migliori ristoranti italiani della città. E tra i “galletti” d’oltralpe non sarà proprio un’operazione molto facile.

I film di questa sera lunedì 6 gennaio 2025

Su Rai3, alle 21.20, il film giallo-commedia del 2023, di Francois Ozon, Mon Crime. Parigi, Anni 30. Madeleine Verdier (Nadia Tereszkiewicz), giovane attrice in cerca di gloria, è accusata di avere ucciso un produttore. Aiutata dal suo legale, l’amica Pauline (Rebecca Marder), viene assolta per legittima difesa. La sua nuova vita è nel segno della fama e del successo, ma…

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2021, di Navot Papushado, Gunpowder Milkshake, con Karen Gillan. Per proteggere una bambina di 8 anni, un’assassina si riunisce con la madre, anch’essa assassina di professione, per sconfiggere una società segreta di uomini potenti chiamata The Firm.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 1990, di Simon Wincer, Carabina Quigley, con Tom Selleck, Laura San Giacomo. 1860. Un tiratore scelto americano si trasferisce in Australia, dove viene ingaggiato da un proprietario terriero. Presto, però, decide di ribellarsi alle prepotenze del datore di lavoro.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 2009, di Lasse Hallstrom, Hachiko – Il tuo migliore amico, con Richard Gere, Joan Allen. Parker Wilson (Richard Gere), professore universitario, adotta un cucciolo di razza akita, trovato alla stazione ferroviaria. Ben presto tra i due s’instaura un fortissimo legale, fino al punto che l’animale, Hackiko, accompagna ogni mattina l’uomo in stazione e vi torna nel pomeriggio per accoglierlo.

Iris – La5 – Cine34

Su Italia 1, alle 21.20, il film musical del 1978, di Randal Kleiser, Grease, con John Travolta, Olivia Newton-John. Stati Uniti, 1958. Durante le vacanze, Danny (John Travolta) ha una storia con l’australiana Sandy (Olivia Newton-John). Tornato a scuola, il ragazzo ha una sorpresa: non solo lei non è tornata a casa, ma si è iscritta al suo stesso liceo. Lui è felice, ma fa il duro per non perdere la faccia con gli amici.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1993, di James Ivory, Quel che resta del giorno, con Anthony Hopkins, Emma Thompson. Durante un viaggio, il maggiordomo Stevens ricorda i suoi 40 anni di lavoro. Orgoglioso di servire il proprio padrone, ha trascurato il padre infermo e la donna che ha amato.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2013, di Christophe Gans, La Bella e la Bestia, con Léa Seydoux, Vincent Cassel. In un paesino della Francia, la giovane Bella deve andare a vivere con una Bestia, per salvare la vita dell’anziano padre. Ma con il passare del tempo, tra i due nasce un sentimento.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Pierre-Francois Martin-Laval, Qualcosa di meraviglioso, con Assad Ahmed, Gérard Depardieu. Costretti a fuggire dal Bangladesh, Fahim e il padre lasciano la famiglia per trasferirsi a Parigi. Al loro arrivo iniziano una vera corsa ad ostacoli per ottenere asilo politico.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2009, di Michael Scott, Mrs. Miracle – Una tata magica, con Doris Roberts. E’ Natale, Seth deve trovare una babysitter per i suoi scatenati gemelli. Tutto sembra perduto, quando alla porta bussa Mrs. Merkle, una tata molto, molto speciale.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2021, di Alessandro Siani, Chi ha incastrato Babbo Natale? con Christian De Sica. La Fastway, grande azienda di consegne, vuol far fallire il suo unico rivale: Babbo Natale. Corrompe così il capo degli elfi e infiltra nella fabbrica il truffatore Genny. Ma…

Stasera in tv lunedì 6 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Thomas Napper, Madame Clicquot, con Haley Bennett. Barbe-Nicole è una donna perdutamente innamorata di suo marito. Quando lui viene meno, si prende cura della sua vigna ed è determinata a portare avanti la sua attività vinicola ad ogni costo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 1987, di Stanley Kubrick, Full Metal Jacket (Ed. Deluxe), con Lee Ermey. Il durissimo sergente Hartman addestra i giovani marines nel campo di Parris Island. Il plotone ha subito modo di dimostrare le sue capacità partendo per il Vietnam.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2015, di Joe Wright, Pan – Viaggio sull’Isola che non c’è, con Levi Miller. L’orfano Peter viene trasportato per magia in un mondo fantastico popolato da pirati, guerrieri e fate. Lì, si troverà ad affrontare lo spietato Barbanera e la sua ciurma di bucanieri.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Jon Watts, Spider-Man: Far From Home, con Tom Holland. Peter si sta godendo la sua vacanza in Europa, quando Nick Fury si presenta nella sua stanza d’albergo. L’uomo gli chiede di collaborare con lui per fermare il malvagio Mysterio.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2000, di Roger Donaldson, Thirteen Days, con Kevin Costner, Bruce Greenwood. Nel 1962 i sovietici installano dei missili nucleari a Cuba. Il presidente Kennedy, con il fratello e il consigliere si destreggiano nel tentativo di scongiurare la Terza Guerra Mondiale.