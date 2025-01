La Volta Buona, gli ospiti dal 6 al 10 gennaio

Da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio, su Rai 1, sono in onda cinque nuove puntate de La Volta Buona. Il programma è visibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in diretta a partire dalle ore 14:05 circa.

La Volta Buona 6 10 gennaio, chi c’è il lunedì

Al timone de La Volta Buona, come di consueto, c’è Caterina Balivo. Quest’ultima in ogni puntata accoglie in studio numerosi ospiti ed esperti. Inoltre, guida dei talk dedicati ai principali fatti di attualità e di cronaca. Anche il pubblico a casa è protagonista, grazie ai vari giochi telefonici. Balivo, nel cast fisso, è affiancata, fra gli altri, da Antonio Mezzancella, che cura l’accompagnamento musicale.

Durante la puntata del lunedì de La Volta Buona, la conduttrice Caterina Balivo dà spazio a Nancy Brilli. L’attrice, nel salotto televisivo della rete ammiraglia, parla del suo impegno da protagonista nello spettacolo teatrale L’Ebreo, diretto da Gianni Clementi. Per festeggiare al meglio la giornata dell’Epifania ci sono i performer del gruppo CircAfrica, protagonisti di uno spettacolo di acrobati, danzatori, contorsionisti e giocolieri.

Le interviste del martedì e del mercoledì

Nel corso dell’appuntamento del martedì, Caterina Balivo accoglie Brenda Lodigiani. La comica ed imitatrice è reduce dal grande successo ottenuto con GialappaShow, trasmissione tv in onda su TV8 e nella quale ha realizzato le parodie di Angela dei Ricchi e Poveri e di Annalisa. Ampio spazio, poi, è dedicato alla fiction Leopardi Il poeta dell’Infinito. Direttamente dalla serie diretta da Sergio Rubini ci sono Alessio Boni e Leonardo Maltese.

La settimana de La Volta Buona dal 6 al 10 gennaio procede il mercoledì. Durante la diretta, Caterina Balivo continua a parlare della produzione televisiva dedicata al celebre poeta recanatese. In tale occasione ci sono gli attori Cristiano Caccamo e Valentina Cervi, che nella serie prestano il volto all’amico del protagonista Antonio Ranieri e ad Adelaide Antici, madre di Leopardi.

La Volta Buona 6 10 gennaio, chi c’è il giovedì e venerdì

A La Volta Buona del giovedì è in scaletta una lunga intervista a Giusy Buscemi. L’interprete è fra le attrici protagonisti di Un passo dal cielo, fiction la cui ottava stagione torna su Rai 1 il prossimo 9 gennaio. Infine, il venerdì, la settimana con il format giunge al termine con il doppio faccia a faccia con Rosalia Porcaro e Christiane Filangieri. Le due sono nel cast di Mina Settembre, fiction con Serena Rossi la cui terza stagione prende il via su Rai 1 nel prime time del 12 gennaio.