Giorgio Panariello La favola mia il 5 gennaio su NOVE: temi e personaggi

Serata nel segno della comicità quella di oggi, domenica 5 gennaio, su NOVE. La rete del gruppo Discovery, in attesa del ritorno di Che tempo che fa, trasmette in prima serata lo spettacolo Giorgio Panariello La favola mia.

Giorgio Panariello La favola mia, lo spettacolo teatrale in prima visione

Il protagonista dello spettacolo La favola mia, come facilmente intuibile già dal titolo, è Giorgio Panariello. Lo show, trasmesso in prima visione assoluta in televisione, è stato pubblicato per la prima volta nel 2023, sulla piattaforma di intrattenimento streaming a pagamento Netflix. In quella occasione ha ottenuto un ottimo successo, entrando nelle classifiche dei contenuti più visti in Italia.

NOVE tenta di replicare, anche in televisione, l’ottimo successo streaming. La favola mia è una delle ultime invenzioni di Giorgio Panariello, che con lo spettacolo ha girato, per circa due anni, i principali teatri italiani. La trasposizione televisiva dell’opera è curata da Greenboo Production, che ha lavorato in collaborazione con la Friends & Partners. La regia è firmata da Roberto Cenci.

I temi

Nei 90 minuti de La favola mia, il padrone di casa Giorgio Panariello accompagna i telespettatori in un viaggio a ritroso nella sua carriera. Scoperto da Carlo Conti, con cui ha avviato un sodalizio artistico che prosegue ancora oggi, a cavallo fra gli anni ’90 e il 2000 Panariello ha ottenuto un enorme successo, che lo ha portato a divenire lo showman per eccellenza della TV di Stato. Non a caso, ha condotto a lungo i prestigiosi show del sabato sera di Rai 1, tra cui Torno sabato e Ma il cielo è sempre più blu.

Durante La favola mia c’è spazio per delle riflessioni più intime, come l’abbandono della mamma e il rapporto, mai esistito, con il padre. Giorgio Panariello, inoltre, parla dell’amato fratello Franco, a cui ha dedicato il libro Io sono mio fratello.

Infine, nel corso dello show è analizzata, con tagliente ironia, la società moderna e le nuove attività lavorative, dagli opinionisti tv agli esperti dei reality show, passando per gli youtuber e i tiktoker.

Giorgio Panariello La favola mia, gli storici personaggi

Ne La favola mia, il conduttore Giorgio Panariello ripropone tutti i suoi personaggi più celebri. Immancabile l’imitazione di Renato Zero, vero e proprio cavallo di battaglia del comico. Sul palco anche Mario il bagnino e Simone, piccolo bambino sempre pronto a mettere zizzania in famiglia. Fra gli altri, previsti in scaletta Merigo, ciclista sempre ubriaco, e Lello Splendor.