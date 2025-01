Stasera in tv giovedì 9 gennaio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 9 gennaio 2025. Su Rai3, il people show condotto da Geppi Cucciari, Splendida cornice. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 9 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, la nuova stagione della fiction Un passo dal cielo 8, con Giusy Buscemi, Marco Rossetti, Enrico Ianniello, Raz Degan, Serene Iansiti. Titolo dell’episodio di stasera: “L’uomo dei ghiacci”. Il corpo di una giovane donna viene trovato in un bosco poco distante da San Vito. Si tratta di Sara Fontolan, una ex ricercatrice della Origin GeoEngineering. Le indagini di Manuela (Giusy Buscemi) si concentrano sugli scienziati del gruppo, in particolare sul fondatore.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Dopo tre settimane di pausa torna lo show di Geppi Cucciari che dal gennaio del 2023 impreziosisce la prima serata di Rai3. Nello studio Tv3 del Centro di produzione di Corso Sempione a Milano ritroviamo i “competenti”, tra cui la scrittrice Laura Imai Messina e il linguista Giuseppe Antonelli.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Concerto per i 30 anni OSN Rai. Uno dei due concerti con cui Andrés Orazco-Estrada ha festeggiato i 30 anni dell’orchestra Rai. In programma: suite da Der Rosenkavalier di Strauss, suite da L’oiseau de feu di Stravinskij e Boléro di Ravel.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Questa settimana Paolo Del Debbio torna a tempo pieno in tv dopo la pausa natalizia. E quella del giovedì torna ad essere per lui una serata di fuoco, che inizia alle 20.30 con “4 di sera” e prosegue con “Dritto e rovescio”, programmi in cui l’attualità è approfondita con esperti e opinionisti.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Torna, almeno per questa settimana, il secondo appuntamento in prima serata con il reality condotto da Alfonso Signorini. A soli due giorni dalla puntata precedente, è dunque già il momento di nuove nomination ed eliminazioni da commentare insieme con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Anche Corrado Formigli questa settimana torna dopo le festività natalizie. L’approvazione della legge di bilancio potrebbe tornare fra gli argomenti di dibattito in studio, come gli sviluppi delle guerre in Medio Oriente e in Ucraina.

Su Nove, alle 21.30, il game show Chissà chi è – Speciale. Questa sera la prima delle quattro puntate speciali del programma con il quale Amadeus torna in prima serata. A mettersi in gioco ci sono personaggi famosi, comici e artisti che si esibiranno anche nelle loro specialità.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Protagonista di questo episodio è Krystal. La giovane, dopo anni di abusi, si è “buttata sul cibo”. In passato per lei mangiare rappresentava una forma di protezione, ma ora questa sua scelta rischia di minare gravemente la sua salute.

I film di questa sera giovedì 9 gennaio 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film d’azione del 2021, di Guy Ritchie, La furia di un uomo, con Jason Statham, Jeffrey Donovan. H (Jason Statham), uomo freddo e misterioso, viene assunto dalla Fortico Security di Los Angeles, una società di furgoni portavalori. Ogni settimana è responsabile dello spostamento di centinaia di milioni di dollari per le strade di Los Angeles. Ben presto la sua routine prende una piega inaspettata.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 1992, di Chris Columbus, Mamma, ho riperso l’aereo, con Macaulay Culkin, Catherine O’Hara. La famiglia McCallister parte per Miami, in Florida dove trascorrerà le vacanze di Natale. Ma il piccolo Kevin (Macaulay Culkin) credendo di seguire il padre, s’imbarca sull’aereo sbagliato e si ritrova a New York. Lì incappa di nuovo nei ladri Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern), da poco evasi di prigione.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2000, di Nancy Meyers, What Women Want – Quello che le donne vogliono, con Mel Gibson. Dopo una scossa elettrica, Nick Marshall, pubblicitario di successo e sciupafemmine, scopre di aver acquisito un potere: percepisce ciò che le donne pensano.

Su 20 Mediaset, alle 21.40, il film d’azione del 2002, di John Singleton, 2 Fast 2 Furious, con Paul Walker, Tyrese Gibson. Miami. L’ex poliziotto Brian O’Connor si dedica alle corse illegali di auto. L’Fbi gli propone d’infiltrarsi nell’organizzazione del boss Carter Verone per riuscire ad incastrarlo.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2021, del Collettivo Il Terzo Segreto di Satira, Mollo tutto e apro un chiringuito, con Germano Lanzoni. A seguito di un affare saltato, il signor Imbruttito, piccolo imprenditore milanese, sprofonda in una tragica depressione. Nello sconforto, decide di acquistare un baretto in Sardegna e…

Stasera in tv giovedì 9 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2020, di Derrick Borte, Il giorno sbagliato, con Russell Crowe, Caren Pistorius. Rachel, in ritardo al lavoro, si trova a discutere al semaforo con uno sconosciuto. La donna non s’immagina proprio che alla guida c’è lo psicopatico Tom: è l’inizio di un incubo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Todd Haynes, May december, con Natalie Portman, Julianne Moore. Elizabeth, attrice, deve calarsi nella parte di Gracie, donna che destò scalpore per una relazione con un 13enne, suo attuale marito. L’incontro tra le due fa emergere le rispettive fragilità.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2022, di Andrea Porporati, Rosanero, con Salvatore Esposito, Fabiana Martucci. Totò, giovane boss della camorra, e Rosetta, 10 anni, vanno in coma nello stesso istante in seguito ad una brutta ferita. Come per magia si risvegliano una nel corpo dell’altro.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2003, di Ang Lee, Hulk, con Eric Bana, Jennifer Connelly. Il ricercatore Bruce Banner viene colpito da radiazioni gamma. Da quel momento, ogni volta che è colto dall’ira si trasforma in un mostro verde. No sapendo controllare il fenomeno, è costretto a fuggire.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2019, di Brad Furman, City of Lies – L’ora della verità, con Johnny Depp. Anni dopo la misteriosa morte dei rapper Notorious B.I.G. e Tupac Shakur, l’ex detective Poole e un reporter riaprono il caso: vogliono smascherare la polizia corrotta di Los Angeles.