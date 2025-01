The Bad Guy 2 puntata Siam pronti alla morte su Rai 2: trama, cast e curiosità

Mercoledì 8 gennaio, su Rai 2, prende il via The Bad Guy 2, la cui stagione inizia con l’appuntamento dal titolo Siam pronti alla morte. Il titolo è in onda in seconda serata, a partire dalle ore 22:30 circa.

The Bad Guy 2 Siam pronti alla morte, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato The Bad Guy 2 sono Indigo Film ed Amazon Studios. La seconda stagione sbarca nella televisione in chiaro a poche settimane di distanza dalla pubblicazione su Amazon Prime Video. La piattaforma di intrattenimento streaming, infatti, ha rilasciato tutti gli appuntamenti insieme lo scorso 5 dicembre.

Il secondo capitolo della produzione seriale è composto da sei appuntamenti. Ognuno di essi ha una durata di circa 50 minuti. Rai 2, in occasione della prima settimana di programmazione tv, ne propone due: il primo oggi, il secondo venerdì 10 gennaio. I restanti, salvo ulteriori modifiche di palinsesto, dovrebbero essere visibili per altrettante settimane, nella seconda serata del mercoledì.

La sceneggiatura è scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi. La regia, invece, è di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Le riprese si sono svolte in varie località della Sicilia, concentrandosi soprattutto sulla provincia di Palermo.

The Bad Guy 2 Siam pronti alla morte, la trama

Nel corso di Siam pronti alla morte di The Bad Guy, la narrazione riparte là da dove si era interrotta nel primo capitolo. Nino e Teresa, dunque, si ritrovano al cospetto di Mariano Suro. Il momento tanto atteso, per il protagonista, è finalmente arrivato. Quando si appresta ad uccidere il suo nemico, però, accade un fatto imprevedibile.

Spoiler finale

Nino, durante l’appuntamento di oggi della serie, asseconda Suro, che gli dà una informazione decisamente molto importante. In particolare, il personaggio principale scopre che alcune delle persone che riteneva essere di fiducia sono, in realtà, immischiate con la mafia ed hanno aiutato Suro. Per smascherarle, però, serve l’archivio, ovvero lo stesso che Luvi, sua moglie, sta cercando per eliminare un segreto del proprio passato.

The Bad Guy 2 Siam pronti alla morte, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione di The Bad Guy, serie tv al via su Rai 2 dalle ore 22:30 circa e visibile anche in diretta streaming ed on demand sul sito Rai Play.