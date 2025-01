Ilary dal 9 gennaio su Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 9 gennaio, Netflix rilascia alla visione Ilary. La docu-serie con protagonista Ilary Blasi è rilasciata, in Italia, a partire dalle ore 09:00.

Ilary, regista e dove è girata

La società che ha realizzato Ilary è la Banijay Italia, che ha realizzato il titolo per conto di Netflix. Colui che ha curato la regia è Tommaso Deboni. La sceneggiatura, invece, è a firma di Romina Ronchi, Peppi Nocera, Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli. La stagione è composta da cinque episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. Netflix, come spesso fa con i suoi contenuti, rilascia gli appuntamenti tutti insieme.

Ilary arriva a meno di due anni di distanza da Unica. La serie, andata in onda sempre sulla piattaforma OTT nel novembre del 2023, ha raccolto la testimonianza esclusiva della conduttrice, che ha raccontato per la prima volta la sua verità in merito alle cause che hanno portato al divorzio da Francesco Totti.

Ilary, la trama

Le telecamere, durante la docuserie Ilary, segue la conduttrice nella sua nuova vita. Gli ultimi anni, d’altronde, hanno portato nella presentatrice importanti cambiamenti. A pesare, inevitabilmente, ci sono soprattutto i fatti relativi alla vita privata. Nel luglio del 2022, infatti, Ilary Blasi e Francesco Totti, ex calciatore della Roma e della Nazionale italiana, annunciano la fine del loro matrimonio, durato diciassette anni e che ha portato alla nascita di tre figli.

Da lì a poco, gli oramai ex coniugi hanno dato vita ad alcuni botta e risposta a mezzo stampa, culminati con la già citata intervista Unica, mandata in onda su Netflix.

Spoiler finale

In Ilary, gli spettatori assistono in maniera integrale ad alcune giornate tipo della conduttrice. Quest’ultima, infatti, è seguita nella sua quotidianità, fatta di lavoro, attività sportiva e frequentazioni con amiche e colleghe. Non mancano, poi, gli impegni di famiglia, con la protagonista che si divide fra i figli e le amate sorelle.

Ilary, le dichiarazioni della conduttrice

Alla vigilia dell’uscita di Ilary, la conduttrice, in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “Rispetto al passato cambia tutto. Con Unica volevo fare chiarezza su tutta la vicenda di cui ero protagonista. Con questa docuserie, invece, non c’è alcun riferimento a ciò che è avvenuto in passato. Non mi sento un esempio: la mia storia è quasi banale. Non è che con questa docuserie io “ricomincio da me”, perché sono sempre partita da me. L’amor proprio è alla base di tutto. Se sto bene, tutto ciò che ho intorno potrà anche cambiare, ma io potrò sempre contare su me stessa“.