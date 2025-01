Stasera in tv venerdì 10 gennaio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 10 gennaio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Salvo Sottile, Farwest. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 10 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova edizione del talent Dalla strada al palco. Dopo tre edizioni su Rai2, il talent riservato agli artisti di strada, creato da Carlo Conti, viene promosso sull’ammiraglia. Questa volta accanto a Nek c’è una co-conduttrice, Bianca Guaccero, reduce dalla vittoria di “Ballando con le stelle”. Tra le novità, cinque bambini che affiancano i “passanti importanti”.

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm con Anna Samson, Ritorno in Paradiso. Titolo dell’episodio: “Il bicchiere avvelenato”. Durante una gara podistica organizzata per pubblicizzare gli integratori di Jade, il suo socio in affari Curtis, giovane e in buona salute, ha un malore e muore. Sembra un caso di infarto fulminante, tuttavia Mackenzie (Anna Samson) è convinta che Curtis sia stato avvelenato.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. Tornano, dopo la pausa natalizia, le inchieste del venerdì sera, presentate da Salvo Sottile nel programma che dal 2024 racconta la realtà con collegamenti, reportage e ospiti in studio. In redazione, giovani e coraggiosi giornalisti che viaggiano attraverso le terre di confine in cui le regole sono saltate.

Su Rai5, alle 21.15, Giacomo Puccini. I paesaggi dell’anima. La speciale ripercorre la storia di Giacomo Puccini (1858-1924) attraverso un viaggio nei luoghi in cui compose i suoi capolavori. Viene illustrato la sua opera, senza dimenticare il confronto con gli altri grandi dell’epoca.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Il crimine purtroppo non riposa neanche a Natale, e i delitti degli ultimi giorni lo confermano. Per fare il punto della situazione tornano in onda Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, che anche nella prima puntata dell’anno danno spazio a vecchi omicidi e ad altri casi ancora avvolti nel mistero.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Io canto Senior. Dopo il grande successo delle versioni Generation e Family, il talent condotto da Gerry Scotti si presenta per la prima volta nella versione Senior. Protagonisti 18 cantanti non professionisti che, pur occupandosi d’altro nella loro vita, coltivano da sempre una passione travolgente per la musica.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Panettoni e brindisi sono ormai un ricordo anche per Diego Bianchi, pronto a scandagliare il mondo dei social. Da solo? Nient’affatto, al suo fianco restano il coautore Makkox e i giornalisti Francesca Schianchi e Paolo Celato.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Cucine da incubo. Da questa sera in chiaro la 10° edizione del reality condotto da Antonino Cannavacciuolo che prevede sette puntate. Si comincia da “Il rifugio del Ghiottone” a Scarlino Scalo (Grosseto) di Yacqueline, un locale di cucina cubana.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Come per Vittorio Feltri, anche le storiche imitazioni di Vincenzo De Luca continuano a riscuotere molto successo nello show di Maurizio Crozza che anche questa sera viene riproposto nella versione “best of”.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie – Panettieri in gara. Fulvio Marino parte dalla splendida cornice dei Sassi di Matera e dal “Forno nei Sassi”, continuando poi nella parte più moderna al “Panificio Perrone” e a “La Sfornata”. Ospite la giornalista Francesca Barra.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction M – Il figlio del secolo, con Luca Marinelli. Dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale, la fiction narra la nascita del fascismo in Italia nel 1919 e l’ascesa al potere di Benito Mussolini.

I film di questa sera venerdì 10 gennaio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Peter Berg, Red Zone – 22 miglia di fuoco, con Mark Wahlberg. L’agente della Cia James Silva si reca in Indonesia per trasferire un informatore dall’ambasciata americana all’aeroporto. Il tragitto è breve, ma lo attendono agguati di ogni tipo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1986, di Woody Allen, Hannah e le sue sorelle, con Woody Allen, Mia Farrow, Barbara Heshey, Dianne Wiest. Hannah, Lee e Holly sono tre sorelle newyorkesi. Intorno alle loro esistenze s’intrecciano complicate trame amorose che coinvolgono mariti, ex e nuovi amanti.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 1996, di Clint Eastwood, Potere assoluto, con Clint Eastwood, Gene Hackman. Mentre sta mettendo a segno un furto, Luther Whitney assiste suo malgrado ad un omicidio. La cosa sconvolgente è che a commetterlo è il presidente degli Stati Uniti.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2005, di Robert Luketic, Quel mostro di suocera, con Jane Fonda, Jennifer Lopez. La cameriera Charlie si è appena fidanzata con l’affascinante medico Kevin Fields. Ma l’incontro con l’inflessibile Viola, la futura suocera, le crea non pochi problemi.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2020, di Rolando Ravello, E’ per il tuo bene, con Giuseppe Battiston, Marco Giallini, Vincenzo Salemme. Tre padri di famiglia, Arturo, Sergio e Antonio, sono insoddisfatti delle relazioni sentimentali delle loro figlie. Decidono così di unire le forze per portare a termine le loro storie d’amore.

Stasera in tv venerdì 10 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Todd Haynes, Cattive acque, con Mark Ruffalo. Alla fine degli Anni 90, l’avvocato civile Robert Bilott, di Cincinnati, decide di lottare contro un colosso della chimica che da decenni scarica rifiuti tossici in un lago della Virginia. Una storia vera.