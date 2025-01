Dalla strada al palco 2025, le novità della nuova edizione: l’arrivo su Rai 1, conduttori ed ospiti

La Rai ha presentato, a Roma, Dalla strada al palco 2025. Il programma, nella quarta edizione, ha delle importanti novità, a partire dalla rete nella quale è in onda.

Dalla strada al palco 2025, la promozione su Rai 1

Dopo tre anni consecutivi su Rai 2, il format Dalla strada al palco, al via venerdì 10 gennaio, conquista la prima serata di Rai 1. Per la prima volta, dunque, la trasmissione sarà visibile sulla rete ammiraglia della TV di Stato, dove si scontrerà con la concorrenza di Io Canto Senior, visibile su Canale 5. Oltre che in televisione, è possibile seguire lo show in streaming ed on demand su Rai Play.

Come riporta La Repubblica, Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time, in merito al cambio di rete di Dalla strada al palco ha chiarito: “La promozione sulla rete ammiraglia è la logica evoluzione per un programma che è andato bene nelle passate edizioni. Per l’occasione sarà arricchito con elementi narrativi nuovi“.

Fra i conduttori arriva Bianca Guaccero

Novità in vista anche per ciò che concerne la conduzione, che per la prima volta sarà di coppia. Al fianco del confermato Nek, infatti, in Dalla strada al palco 2025 arriva Bianca Guaccero. Per la conduttrice si tratta di un momento d’oro: dopo la vittoria a Ballando con le stelle, festeggia il ritorno in prima serata, in attesa di guidare, con Gabriele Corsi e Mariasole Pollio, il Prima Festival.

Guaccero, nella conferenza stampa, non ha nascosto la sua gioia: “Arriva una nuova avventura e non potevo essere più felice. Nek è una persona generosa, il mio sogno è farlo ballare… Mettiamo al servizio del palcoscenico tutte le nostre passioni, senza pensare al giudizio“.

Dalla strada al palco 2025, ospite della prima puntata Fiorella Mannoia

Non cambia il funzionamento del format, ideato da Carlo Conti e prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time e Stand By Me. Al centro di ogni appuntamento c’è la gara fra alcuni degli artisti di strada più bravi al mondo. Essi salgono sul palco ed eseguono numerose performance.

Ballerini e cantanti, ma anche giocolieri, acrobati, mimi e maghi, che sperano di vincere il titolo di miglior artista di strada. A giudicarli i telespettatori in studio, che con i loro giudizi formano una classifica. Tornano i cosiddetti passanti importanti, dei giudici vip che portano alla finale uno dei talenti esclusi dal pubblico. In tale ruolo, nella prima puntata di Dalla strada al palco 2025, ci sono Al Bano e Biagio Izzo.

Infine, in vista del debutto, è presente, in qualità di ospite, la cantautrice Fiorella Mannoia.