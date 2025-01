Ritorno in Paradiso puntata Il bicchiere avvelenato: trama, cast e curiosità

Venerdì 10 gennaio, su Rai 2, è in onda la puntata intitolata Il bicchiere avvelenato di Ritorno in Paradiso. La prima stagione della serie, spin off di Delitti in Paradiso, prosegue la propria programmazione tv con il secondo appuntamento, al via alle 21:20.

Ritorno in Paradiso Il bicchiere avvelenato, regista ed ascolti del debutto

Originario dell’Australia, dove si sono svolte le riprese, il titolo è realizzato dalle società Red Planet Pictures e BBC Studios Productions Australia. I registi che hanno lavorato al progetto sono Mat King e Tenika Smith. La sceneggiatura, invece, è a firma di Peter Mattessi, Elizabeth Coleman, Alexandra Collier e Kodie Bedford. La prima stagione è composta da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti.

Il debutto è avvenuto lo scorso mercoledì 8 gennaio. In una serata decisamente complessa a causa dei numerosi show in onda in contemporanea, la fiction ha ottenuto comunque buoni ascolti. La puntata, intitolata Il ritorno, ha convinto 933 mila telespettatori con il 4,59% di share.

Ritorno in Paradiso Il bicchiere avvelenato, la trama

Nel corso di Il bicchiere avvelenato di Ritorno in Paradiso, a Dolphin Cove è in programma l’annuale corsa, un appuntamento sportivo divertente e sempre molto atteso nella comunità locale. Poco prima di recarsi ai nastri di partenza, la protagonista Mackenzie riceve una strana telefonata, nella quale è avvertita che alcune persone potrebbero perdere la vita. A realizzare la chiamata c’è Curtis Faleafar, un noto imprenditore. Quest’ultimo, amico e socio in affari di Jade, perde la vita lungo la corsa.

Spoiler finale

Mackenzie è convinta che il decesso sia in realtà un omicidio e che la vicenda sia legata all’avvertimento ricevuto poco prima di partire. Inoltre, Curtis è giovane ed allenato, cosa che non fa propendere per l’ipotesi del malore. Gli esami autoptici eseguiti sul cadavere, alla fine, confermano i dubbi della protagonista. Faleafar è stato avvelenato mediante una delle bevande messe a disposizione degli atleti lungo il percorso di corsa. Tuttavia, c’è qualcosa che continua a non convincere fino in fondo il personaggio principale.

Ritorno in Paradiso Il bicchiere avvelenato, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Ritorno in Paradiso, la cui seconda puntata è in onda oggi, venerdì 10 gennaio, dalle ore 21:20 su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.