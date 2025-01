Quarto Grado, la puntata del 10 gennaio: la morte di Pierina Paganelli e Liliana Resinovich

Venerdì 10 gennaio, su Rete 4, è in onda la prima puntata del 2025 di Quarto Grado. Il noto programma di cronaca nera prende il via, come di consueto, alle 21:25 circa.

Quarto Grado 10 gennaio, Pierina Paganelli e il mistero del DNA

Quarto Grado, format curato da Siria Magri, è condotto dalla solita coppia composta da Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero. La trasmissione, che torna in programmazione dopo alcune settimane di pausa legate alle festività natalizie, è fruibile, oltre che in televisione, in diretta streaming ed on demand. A tal proposito, il punto di riferimento è l’applicazione Mediaset Infinity.

Durante la diretta odierna di Quarto Grado si torna a parlare della vicenda di Pierina Paganelli. La morte della pensionata di Rimini, uccisa a coltellate nel parcheggio del condominio nel quale viveva, è avvolta nel mistero. L’unico indagato, infatti, continua ad essere Louis Dassilva, che per l’accusa di omicidio si trova in carcere dallo scorso luglio. Pochi giorni fa, sono stati pubblicati gli esiti degli esami che hanno escluso la presenza, nel luogo del delitto, di tracce biologiche appartenenti a Louis. Per la difesa, si tratta di una prova fondamentale che potrebbe portare l’uomo ad essere scagionato.

Il furto nell’appartamento di Paganelli

Ad alimentare ulteriormente il mistero, come sottolinea Quarto Grado del 10 gennaio, c’è il furto che si è verificato nell’appartamento della vittima. All’interno della casa di Pierina, da messi sotto sequestro, sarebbero entrati dei ladri. Essi, dopo aver rotto i sigilli, hanno svaligiato l’abitazione ed hanno aperto la cassaforte, che conteneva alcuni documenti. Gli inquirenti vogliono essere sicuri che tale fatto non sia collegato con l’omicidio.

Quarto Grado 10 gennaio, la morte di Liliana Resinovich

In seguito, nel corso di Quarto Grado del 10 gennaio, è proposto un focus sulla morte di Liliana Resinovich. La famiglia è sicura: la pensionata non può essersi tolta la vita, ma è rimasta vittima di un’aggressione. Mentre prosegue lo scontro a distanza fra gli affetti della vittima, la speranza è che la verità possa arrivare con il deposito dei risultati della nuova perizia.

Per commentare tutte le vicende approfondite durante la puntata, i conduttori Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero danno spazio a numerosi ospiti ed esperti. In primis, sono accolti in studio Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi e Caterina Collovati. Con loro ci sono anche Carmelo Abbate, Grazia Longo ed Umberto Brindani. Infine, i due padroni di casa concedono la parola a Marco Oliva e a Paolo Colonnello.