Stasera in tv domenica 12 gennaio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 12 gennaio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Sigfrido Ranucci, Report. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv domenica 12 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova stagione di Mina Settembre 3, con Serena Rossi, Marisa Laurito, Giuseppe Zeno. Due episodi: il primo s’intitola “La tentazione del passato”. Mina (Serena Rossi), per ottenere l’adozione di Viola (Ludovica Nasti) deve sposare Domenico (Giuseppe Zeno). Nel frattempo è di nuovo alle prese con Kevin, un ragazzo problematico di cui si era occupata qualche anno prima. Le dà una mano la giovane assistente Fiore (Chiara Russo). A seguire, “La finestra di fronte”. Mina viene avvicinatada una signora che ha visto sporgersi pericolosamente dal balcone la figlia della dirimpettaia. Per un attimo ha temuto volesse suicidarsi. Mina non può sottovalutare l’allarme e si immerge nel caso mettendo sul campo anche Fiore.

Su Rai3, alle 21.05, l’attualità con Report. Anche stasera, dopo “Lab Report”, Sigfrido Ranucci presenta quattro nuove inchieste di grande interesse per il suo fedele pubblico. Tra i servizi più seguiti delle ultime settimane, quella sull’utilizzo in cardiochirurgia di nuovi dispositivi medici capaci di salvare vite umane e farci vivere meglio.

Programmi Mediaset, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Politica, cronaca ed economia sono sempre all’attenzione di Giuseppe Brindisi, a cui spetta il compito di chiudere ogni domenica la settimana di Rete 4 in prima serata. Tra i temi ricorrenti di questa edizione ci sono le storie di chi ha subìto danni, più o meno gravi, da chirurghi negligenti.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Il programma condotto da Veronica Gentili con Max Angioni torna dopo la pausa natalizia con tante nuove inchieste curate dagli inviati. Il pubblico può sempre segnalare alla redazione malefatte e disservizi compilando il form all’indirizzo: www.iene.mediaset.it/forms/dillo-alle-iene_1.shtml.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Che tempo che fa – Best Of. Da domenica 19 gennaio il lungo talk di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto torna con la consueta programmazione in diretta. Questa sera infatti va in onda l’ultima puntata con un best of dei migliori momenti dell’autunno.

I film di questa sera domenica 12 gennaio 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2021, di Maria Peters, Sulle ali della musica, con Christanne de Bruijn. Antonia Brico sogna di diventare direttrice d’orchestra. Ma nessuno la prende sul serio solo perché è una donna. Farà di tutto per essere ammessa alla Berlin Philarmonic Orchestra

Su La7, alle 21.15, il film thriller del 1993, di Wolfgang Petersen, Nel centro del mirino, con Clint Eastwood. Uno psicopatico vuole uccidere il Presidente degli Stati Uniti. A dargli la caccia c’è anche Frank Horrigan, un veterano del Secret Service, con un passato molto ingombrante.

Su 20 Mediaset, alle 21.15, il film d’azione del 2022, di Josh Sternfeld, Fortress: Sniper’s Eye, con Bruce Willis, Jesse Metcalfe. L’ex agente Cia Robert Michaels salva Sasha, la moglie di Balzary, mantenendo la promessa fatta al suo nemico. Ma i criminali tornano all’assalto e sequestrano Kate, la compagna di Paul.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2007, di Ridley Scott, American Gangster, con Russell Crowe, Denzel Washington. Durante la guerra in Vietnam, lo spacciatore Frank Lucas importa eroina negli Stati Uniti dalla Thailandia. Ben presto sulle sue tracce si mette il detective Richie Roberts.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2013, di Luca Miniero, Un boss in salotto, con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo. Cristina vive al Nord con la famiglia, nascondendo di essere napoletana. Ma un giorno suo fratello, implicato in un processo di camorra, chiede di scontare da lei gli arresti domiciliari.

Stasera in tv domenica 12 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film giallo del 2011, di Guy Ritchie, Sherlock Holmes – Gioco di ombre, con Robert Downey Jr., Jude Law. Holmes e il dottor Watson sono alle prese con il professor Moriarty, autore di una serie di attentati. Grazie alla sua mente criminale, l’uomo potrebbe mettere in difficoltà il detective.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Peter Cattaneo, La sfida delle mogli, con Kristin Scott Thomas. Kate, moglie di un militare al fronte, trova la sua libertà espressiva nel canto. Convince, così, altre donne nella sua stessa condizione a formare un coro: il Military Wives Choir.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2008, di Roger Donaldson, La rapina perfetta, con Jason Statham. Londra. Terry, un balordo di mezza tacca, cerca di cambiare vita. L’incontro con una ragazza lo porta, però, a tentare una rapina: il colpo riesce, ma il gioco gli sfugge di mano.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di e con Ben Affleck, La legge della notte. La storia di Joe Coughlin, figlio di un capitano di polizia di Boston. Durante gli anni del proibizionismo, l’uomo diventa un contrabbandiere, un trafficante di ruhm e un malfamato gangster.