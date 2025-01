Linea Verde, la puntata del 12 gennaio: protagonista il Piemonte

Domenica 12 gennaio, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde. La regione protagonista, questa settimana, è il Piemonte.

Linea Verde 12 gennaio, si parte da Carrù

Al timone di Linea Verde, come di consueto, ci sono Livio Beshir e Peppone Calabrese. Insieme a loro, anche questa settimana, torna l’ex schermitrice Margherita Granbassi, che percorre gli itinerari più belli delle zone visitate.

Il programma prende il via, sulla rete ammiraglia della TV di Stato, dalle ore 12:25 circa. Oltre che in televisione, è possibile seguire il format anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Il viaggio odierno di Linea Verde parte da Carrù. La località è conosciuta per essere la porta delle Langhe. Qui, ogni anno dal 1910 gli allevatori di bovini di razza piemontese partecipano alla Fiera del Bue Grasso. Un animale, questo, diventato un simbolo ed una risorsa preziosa del territorio.

La tradizione della colazione con il gran bollito

Grazie a Peppone Calabrese, durante Linea Verde del 12 gennaio si scoprono tutti i segreti di questa manifestazione. Affiancato da un allevatore e dal suo bue, il padrone di casa partecipare alla fiera e segue le numerose preparazioni che precedono l’inizio della manifestazione. Parlando con l’allevatore, propone un focus sull’impegno e la cura che richiede l’allevamento della razza piemontese. Spazio anche alle tradizioni gastronomiche legate da sempre a questa festa. Fra le altre, Calabrese gusta la tipica colazione del gran bollito.

Si tratta di una sorta di rito collettivo, che permette agli allevatori di iniziare la giornata della fiera con il gran bollito misto, il formaggio toma di langa, un dolce e l’immancabile bicchiere di vino rosso.

Linea Verde 12 gennaio, Granbassi osserva la provincia a bordo di una mongolfiera

Livio Beshir, durante Linea Verde del 12 gennaio, da Carrù raggiunge le Langhe. Lungo la strada esplora borghi ancora poco conosciuti, per poi fermarsi nelle blasonate colline che producono il pregiato Barolo. D’altronde, le Langhe, poste nella zona meridionale della regione, è un’area nota in tutta Italia e non solo per l’eccellente settore vitivinicolo. Inoltre, ci sono beni come il tartufo e le nocciole, esportati in tutto il mondo.

Infine, a Linea Verde di oggi, l’inviata Margherita Granbassi sale a bordo di una mongolfiera ed ammira dall’alto le meraviglie della zona. Inoltre, fa tappa nei Calanchi di Clavesana, sul fiume Tanaro, dove è nato il grande successo del Big Bench Community Project. Si tratta di una iniziativa che prevede l’installazione, nelle Langhe, di panchine giganti.