Mina Settembre 3 conferenza stampa, Serena Rossi: “Sanremo? Sarei felice, ma non ne so niente”

Con la fine delle festività natalizie, le emittenti televisive italiane si ripopolano di produzioni inedite. Fra le più attese c’è sicuramente Mina Settembre 3, fiction con Serena Rossi che la Rai ha presentato oggi, mercoledì 8 gennaio, in conferenza stampa.

Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, la produzione esordisce, rigorosamente su Rai 1, domenica 12 gennaio, in prima serata. All’incontro con la stampa presenziano tutti gli attori protagonisti. Per questo, oltre a Rossi, ci sono Giuseppe Zeno e Marisa Laurito. Prende la parola anche la regista Tiziana Aristarco.

Mina Settembre 3 conferenza stampa, le prime dichiarazioni

Inizia l’incontro. Il capostruttura Rai Fiction Leonardo Ferrara: “Siamo orgoglio della terza stagione, ha una storia intrigante. Ve lo dico da spettatore: è una delle serie che mi piace di più, nell’ultima puntata mi sono anche commosso“. La regista Tiziana Aristarco: “Raccontiamo una storia di grande solidarietà. Mina entra in empatia con i protagonisti e ci fa sentire meno soli. Ci dà la speranza di non essere soli e di poter andare avanti. Il tutto è supportato da un’ottima scrittura. Settembre è una donna reale, che tutti noi vorremmo incontrare“.

La protagonista Serena Rossi: “Voglio condividere con tutti la gioia per la liberazione di Cecilia Sala. Mina si sposerà con Domenico con un rito civile a basso profilo. Convolano a nozze per amore e per adottare Viola. Mia zia, irresistibile e un po’ invadente, vorrebbe un matrimonio in grande stile”. Marisa Laurito: “Il mio personaggio, zia Rosa, continua a provare ad impicciarsi negli affari di tutti per provare ad aiutarli. Tenterà, comunque, di pensare un pochino di più anche alla sua vita“.

Nella conferenza stampa di Mina Settembre c’è Chiara Russo: “Sono Fiore, la nuova assistente sociale. Per lei si tratta del primo vero lavoro, è arrivata da poco a Napoli perché in realtà è siciliana“. Erasmo Genzini: “Sono Jonathan Amaturo, ragazzo con un passato complesso. Dopo il carcere ha avuto il suo riscatto e ha scelto di prendersi cura del fratello minore Kevin”.

Le altre dichiarazioni

Va avanti la conferenza stampa di Mina Settembre 3. L’attore Giuseppe Zeno: “Per circa un anno è stato lontano da Napoli e dalla sua amata e questa lontananza gli ha dato nuove consapevolezze. Il mio è un personaggio confortante ed accogliente. Con Mina maturano la scelta di sposarsi per adottare Viola. Prendere in custodia un’altra vita è una promessa eterna di amore ed è un passo importante, che fa emergere in Domenico alcune fragilità“.

Ludovica Nasti: “Torno ad interpretare Viola e in questa stagione l’ho amata e compresa di più. Il mio personaggio è maturato, riesce a creare tante dinamiche e rapporti con tutti. In Mina vede una vera e propria mamma, mentre con Domenico si scambia alcuni segreti“. Marisa Laurito su Napoli: “La mia città ha tante sfaccettature, poesia, bellezza ed umanità, raccontiamo il lato solidale ed ironico di Napoli”.

Mina Settembre 3 conferenza stampa, le domande dei giornalisti

Nella conferenza stampa di Mina Settembre 3 prendono il via le domande dei giornalisti. Quesito di Marida Caterini sull’uscita dal set di Giorgio Pasotti: “Il triangolo amoroso si è concluso nella scorsa stagione e dunque la sua è un’uscita fisiologica dalla serie. La situazione con Olga, mamma di Mina, è differente. Quando il personaggio ha perso la sua conflittualità con la figlia abbiamo deciso di preferire dinamiche differenti e per tale motivo è arrivata zia Rosa“.

Serena Rossi sulla possibilità di condurre il Festival di Sanremo: “Io giuro di non saperne niente, ma se dovesse succedere sarei la persona più felice del mondo. Mina è cambiata tanto, ha trovato un equilibrio sentimentale e ha sviluppato uno spiccato senso materno. La sua sarà una casa densa con Domenico, la zia e Viola. Frequenterà sempre le sue amiche e sarà molto coinvolta, sul lavoro, da Fiore“.

Giunge in sala, per un breve saluto, la Direttrice Rai Fiction Maria Pia Ammirati: “Questo è un vero dramedy, produzioni difficili perché richiedono un grande equilibrio. La ricetta di Mina Settembre è meravigliosa, per noi è un grande successo a prescindere da come andranno gli ascolti“. Giunge al termine l’incontro.