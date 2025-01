Quarto Grado, la puntata del 17 gennaio: il caso di Salvatore Montefusco e Liliana Resinovich

Venerdì 17 gennaio, Rete 4 manda in onda una nuova puntata di Quarto Grado. La trasmissione, tornata in programmazione sette giorni fa dopo la pausa per le festività natalizie, prende il via alle 21:25.

Quarto Grado 17 gennaio, il caso Salvatore Montefusco

L’appuntamento del 17 gennaio di Quarto Grado è curato, come sempre, da Siria Magri. Coloro che guidano il programma di approfondimento sono Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero. I due, come ogni settimana, analizzano alcuni casi di cronaca nera. Oltre che in televisione, è possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito gratuito Mediaset Infinity.

Quarto Grado del 17 gennaio apre con la vicenda di Salvatore Montefusco. Del 70enne si è parlato molto negli ultimi giorni, in quanto ha ricevuto, fra le polemiche, una sentenza di condanna a 30 anni di carcere. L’accusa nei suoi confronti è di aver ucciso la moglie Gabriela Trandafir e Renata, la figlia di lei.

La sentenza e le parole della Ministra Roccella

Durante la puntata odierna sono mandati in onda dei video ed audio inediti che raccontano la situazione di profondo disagio presente all’interno della loro casa, in provincia di Modena. Inoltre, è analizzata la sentenza che ha scatenato le feroci polemiche.

Come riporta il Corriere della Sera, coloro che hanno condannato Montefusco hanno dichiarato che l’imputato ha agito “per motivi umanamente comprensibili“. Inoltre, hanno sottolineato che “la situazione che si era creata nell’ambiente familiare lo ha indotto al tragico gesto“. Infine, hanno definito “nefaste” le dinamiche famigliari presenti.

Fra le tante persone che hanno commentato la sentenza c’è anche la Ministra della Famiglia Eugenia Roccella. L’esponente di governo ha parlato di “elementi preoccupanti nella sentenza“. Ha poi posto l’attenzione “sull’arretramento nell’annosa lotta per fermare i femminicidi e la violenza maschile contro le donne“.

Quarto Grado 17 gennaio, il caso Liliana Resinovich

A Quarto Grado del 17 gennaio si torna anche sul caso di Liliana Resinovich. Gli inquirenti si stanno concentrando su un dettaglio: un lampione coperto dallo scotch. Il sospetto è che qualcuno possa aver manomesso l’illuminazione elettrica, con l’obiettivo di trasportare senza essere visto da nessuno il corpo senza vita della donna. Si attende ancora, intanto, il risultato delle nuove perizie eseguite sul cadavere. Gli esiti, che potrebbero finalmente chiarire la dinamica dei fatti, dovrebbero giungere nella metà di febbraio.

Vari gli ospiti attesi nella diretta. In primis ci sono Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati e Carmelo Abbate. Con loro intervengono anche Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.