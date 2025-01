Grande Fratello, la puntata del 16 gennaio: Spolverato incontra Helena e il guru della moda

Giovedì 16 gennaio, Alfonso Signorini ha condotto, su Canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello. Durante la serata è stato grande protagonista Lorenzo Spolverato, che ha dovuto affrontare vari faccia a faccia decisamente molto tesi.

Grande Fratello 16 gennaio, Spolverato incontra Helena

Durante il Grande Fratello del 16 gennaio, Lorenzo Spolverato, rimasto solo nel salone della Casa, ha avuto la possibilità di incontrare Helena Prestes. La modella, eliminata la scorsa settimana, non ha nascosto la propria rabbia e delusione verso il ragazzo, al quale era molto legata nelle prime settimane.

Una volta tornata alla normalità, Prestes avrebbe capito di essere stata usata dall’uomo, definito per questo motivo “un bugiardo“. Lui, però, nega ogni accusa, ammettendo di aver sperato nell’eliminazione della modella in quanto, nell’ultimo periodo, era divenuta un ostacolo per la relazione con Shaila. Prestes, poi, una volta tornata in studio, ha avuto un nuovo scambio di accuse con Jessica.

Faccia a faccia fra il guru della moda e Spolverato

Sempre Lorenzo, al Grande Fratello del 16 gennaio, ha incontrato Saro Mattia Taranto, il guru della moda che, nelle scorse settimane, ha affermato di aver avuto un flirt proprio con il concorrente, ora fidanzato con Gatta. Nel faccia a faccia, l’ospite ha parlato di un “lungo bacio passionale”. Spolverato ha negato tutto, definendolo un “teatrino” e un “film” ed accusando Saro di essere in cerca di visibilità.

In seguito, Jessica Morlacchi ha avuto nella Mistery Led un ulteriore confronto con Amanda e Luca. Con quest’ultimo c’è stato uno scontro durissimo, al punto che l’inquilino ha deciso di abbandonare la sala ed interrompere l’incontro. Tommaso, invece, ha avuto la possibilità di riabbracciare l’amata mamma Ginevra, che ha speso parole positive verso Mariavittoria, fidanzata del figlio. Infatti, commentando l’unione, ha detto: “Si vede che vi volete bene“.

Grande Fratello 16 gennaio, l’esito del televoto e chi in nomination

Al Grande Fratello del 16 gennaio, Signorini ha letto l’esito del televoto. Il pubblico a casa ha premiato Amanda e Spolverato, che sono dunque immuni. In quanto preferiti hanno avuto la possibilità di mandare direttamente in nomination una persona e la loro scelta è ricaduta su Bernardo Cherubini.

Subito dopo, tutti gli inquilini hanno svolto una catena di salvataggio, iniziata da proprio da Cherubini. L’ultimo rimasto, ovvero quello non scelto da nessuno, è Maxime, che è il secondo al televoto. Eva, nella catena, non ha scelto Orlando, facendola infuriare al punto da definire Grimaldi “falsa e poco leale“. Infine, durante le nomination, sono finiti a rischio eliminazione con Maxime e Bernardo anche Alfonso, Javier, Eva, Emanuele, Pamela, Stefania e Zeudi. Il meno votato, lunedì, è definitivamente eliminato.