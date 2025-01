Stasera in tv venerdì 24 gennaio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 24 gennaio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Salvo Sottile, Farwest. Su Italia 1, il film con Jason Statham, Transporter 3.

Stasera in tv venerdì 24 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent Dalla strada al palco. La festa degli artisti di strada prosegue con una nuova puntata ricca di spettacolo. Nek e Bianca Guaccero accolgono in studio i concorrenti della terza serata con le loro straordinarie storie, la loro passione e la loro creatività. Si esibiranno sotto gli occhi attenti dei cosiddetti “passanti importanti”.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. Tra le inchieste realizzate dalla redazione di Salvo Sottile in questa edizione ce n’è una di cui si è parlato molto, quella sull’eredità di Gianni Agnelli, un caso di cui la trasmissione si è occupata due volte, tornando ad affrontare, tra l’altro, l’annosa questione della residenza di Marella Agnelli.

Su Rai5, alle 21.15, serata di danza: Sogno di una notte di mezza estate. Il balletto, ispirato all’omonima opera di Shakespeare, e firmata dal coreografo John Neumeier, è stato registrato nel 2021. Sul palco l’Hamburg Ballet; scenografie e costumi a cura di Jurgen Rose.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Casi di omicidio vecchi e nuovi sono sempre al centro del venerdì “giallo” di Rete 4. Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero, fornisce al pubblico gli ultimi aggiornamenti e li approfondisce con i suoi ospiti, tra cui Umberto Brindani, ex direttore di “Sorrisi e Canzoni Tv” ora alla guida del settimanale “Gente”.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Io canto Senior. A sostenere e ad accompagnare nelle esibizioni i concorrenti ritroviamo i sei capitani: Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta. Quest’ultima nel 2010, a 14 anni, trionfò nella seconda edizione di “Io canto”, allora come oggi condotta da Gerry Scotti.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Anche per il nuovo anno il mondo dei social è il principale serbatoio d’informazione e per il talk di Diego Bianchi in arte Zoro. Tra utenti anonimi e Vip conclamati, sono in tanti ad offrire spunti di riflessione e momenti di ironia.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Cucine da incubo. Per la 3° puntata della 10° edizione Antonino Cannavacciuolo è ad Avezzano (L’Aquila) presso il ristorante pizzeria “Il Laghetto” dove Settimio, marito della titolare Annamaria, sembra avere un carattere autoritario e poco gradito dallo staff.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Se vi siete persi qualche nuovo personaggio dell’edizione autunnale della satira pungente di Maurizio Crozza non ci sono problemi. Anche questa sera il comico genovese propone una selezione dei numeri migliori.

Real Time – Sky Cinema Uno

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie – Panettieri in gara. Fulvio Marino è a Ferrara alla ricerca del forno delle meraviglie. A sfidarsi, 3 forni conosciutissimi in città: “Farinamente”, “Il salotto del pane” e “Officina Integrale”. Ospite, Syusy Blady e la sua comicità tutta emiliana.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction M – Il figlio del secolo, con Luca Marinelli. Penultimo appuntamento con la fiction che ripercorre la storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al discorso del 3 gennaio 1925 di Benito Mussolini in Parlamento dopo l’omicidio di Giacomo Matteotti.

I film di questa sera venerdì 24 gennaio 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film sentimentale del 2020, di Alice Filippi, Sul più bello, con Giuseppe Maggio, Ludovica Francesconi. La 19enne Marta soffre di una malattia rara. Sogna il grande amore e prima che la malattia degeneri vuole sentirsi dire “ti amo” dal ragazzo più bello di tutti. I suoi amici tentano di dissuaderla dal puntare troppo in alto, ma un giorno incontra Arturo (Giuseppe Maggio), fascinoso e inarrivabile.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1988, di Woody Allen, Un’altra donna, con Gena Rowlands, Mia Farrow. La scrittrice Marion Post cerca un appartamento in affitto per ritirarsi a scrivere. Ma senza volerlo, attraverso la parete, sente le conversazioni dei clienti dello studio psicoterapico e…

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2008, di Olivier Megaton, Transporter 3, con Jason Statham, Natalya Rudakova. Frank Martin (Jason Statham) deve andare da Marsiglia a Odessa per consegnare due sacchi pieni di un materiale sconosciuto. Con lui c’è anche Valentina, figlia di un ufficiale ucraino, che Martin deve proteggere. Ma il viaggio si annuncia pieno di insidie: la ragazza infatti fa gola ad alcuni criminali.

Iris – Cine34

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2008, di Clint Eastwood, Gran Torino, con Clint Eastwood, Cory Hardrict. Walt Kowalski, veterano della guerra in Corea, burbero e razzista, ha rapporti difficili con i suoi vicini orientali. L’incontro con un ragazzino e sua sorella lo renderà più tollerante.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1987, di Franco Amurri, Da grande, con Renato Pozzetto, Giulia Boschi. Marco, un bimbo di otto anni, ha un unico grande sogno: svegliarsi un mattino e ritrovarsi adulto. Il desiderio si avvera, ma le cose saranno più complicate del previsto.

Stasera in tv venerdì 24 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1972, di Herbert Ross, Provaci ancora, Sam, con Woody Allen, Diane Keaton. Abbandonato dalla moglie, Sam, critico cinematografico, complessato e imbranato, tenta di conquistare il grande amore della sua vita ispirandosi ad Humphrey Bogart.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2017, di Tom McGrath, Baby Boss. Theodore, il fratellino minore di Tim, è speciale: all’apparenza è un bambino normale, ma in realtà è una spia inviata dall’agenzia Baby Corp. Quando i loro genitori vengono rapiti, i due dovranno imparare a collaborare.