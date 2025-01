Dalla Strada al Palco 2025, la seconda puntata: Ginevra, Denisa e Jonny e Manuel in finale

Venerdì 17 gennaio, su Rai 1, è andata in onda la seconda puntata di Dalla Strada al Palco 2025. Lo show, anche questa settimana, ha avuto come conduttori Bianca Guaccero e da Nek.

Dalla Strada al Palco 2025 seconda puntata, i passanti importanti

Il format, produzione originale di Stand By Me e Direzione Intrattenimento Prime Time, nella seconda puntata ha dato spazio a nuovi artisti di strada. Essi, dopo aver raccontato la loro storia, si sono esibiti accompagnati dalla band guidata dal Maestro Luca Chiaravalli. L’esibizione, non appena giunge al termine, è votata dal pubblico presente in studio. Al termine della serata, è stilata una classifica.

Le persone che occupano i primi due posti sono automaticamente qualificati alla finale. I passanti importanti, ovvero delle persone vip che hanno il compito di giudicare gli artisti, devono selezionare un concorrente fra quelli eliminati e ripescarlo, spedendo anch’esso automaticamente alla finale. Ben tre i passanti importanti della seconda puntata: ai comici Valentina Persia e Gabriele Cirilli, infatti, si è aggiunto l’attore Massimiliano Gallo.

Chi si è qualificato alla finale

La prima artista di strada che ha conquistato la finale durante la seconda puntata di Dalla Strada al Palco 2025 è Denisa. Ha 26 anni, è residente a Torino e da oltre dieci anni si esibisce per strada. La sua specialità è suonare il pianoforte, per cui ha studiato anche al Conservatorio. Ha conquistato tutti suonando Nuvole bianche di Ludovico Einaudi.

La seconda finalista di Dalla Strada al Palco di ieri è Ginevra. Ha 20 anni e per l’amore del canto ha deciso di abbandonare l’Università. Passeggiando per Via del Corso, a Roma, è rimasta affascinata dagli artisti di strada e ha deciso di intraprendere lo stesso percorso. Da circa un anno si esibisce in Piazza del Popolo. Nello show ha eseguito Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina.

Infine, in qualità di ripescati, sono diventati finalisti gli acrobati Jonny e Manuel. Il primo ha 32 anni ed è inglese, il secondo ne ha 31 ed è di Catania. Si sono conosciuti nel 2019 ed è nato subito l’amore. Un anno e mezzo fa si sono sposati.

Dalla Strada al Palco 2025 seconda puntata, gli ospiti e gli ascolti

In qualità di ospiti, nella seconda puntata di Dalla Strada al Palco hanno partecipato due cantanti. La prima è Malika Ayane, che ha duettato con il 26ennne Chris Obey. Il concorrente Mario Peluso, invece, ha calcato il palco insieme a Gigi D’Alessio. Ottimi gli ascolti ottenuti dal programma, che ha interessato poco più di 3 milioni di telespettatori, con il 19,89% di share. Un dato, questo, più alto dello 0,9% di share rispetto a quello ottenuto nel debutto di sette giorni fa.