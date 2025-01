Super Males dal 24 gennaio su Netflix: trama, cast e finale

Venerdì 24 gennaio è rilasciata la serie tv Super Males. La produzione, appartenente al genere commedia, è rilasciata, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00 sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix. Oltre che in Italia, è visibile in tutti gli Stati in cui il servizio è attivo ed è diffusa con il titolo inglese Shafted.

Super Males, regista e dove è girata

Originaria della Francia, dove si sono svolte anche le riprese, la fiction è nata da un’idea di Noémie Saglio. La trama, in realtà, non è originale: la sceneggiatura, infatti, è l’adattamento francese di Machos Alfa, produzione seriale nata in Spagna.

Coloro che hanno firmato la sceneggiatura sono Julien Teisserie ed Estelle Koenig. I due hanno lavorato al fianco della già citata Noémie Saglio. Quest’ultima, inoltre, figura anche nell’elenco dei registi, avendo diretto tutti gli appuntamenti in coppia con Olivier Rosemberg.

La prima stagione è composta da sei puntate. Ognuna di esse ha una durata di circa 50 minuti. Netflix, come spesso avviene, rilascia tutti gli episodi insieme, a partire dalle ore 09:00 di venerdì 24 gennaio.

Super Males, la trama

Al centro della narrazione di Super Males ci sono quattro amici, che lavorano e vivono a Parigi. I nomi dei personaggi principali sono Tom (Manu Payet), Cedric (Guillaume Labbé), Tonio (Vincent Heneine) e Jeremie (Antoine Gouy). Tutti hanno circa quarant’anni e, in apparenza, vivono una vita tranquilla, godendosi i vantaggi tipici del patriarcato.

Ben presto, però, la situazione è destinata a cambiare. La mentalità del patriarcato, oramai, rischia di scomparire del tutto. Con loro, i personaggi principali rischiano di dover dire addio ai privilegi a loro tanto cari.

Spoiler finale

In Super Males, i protagonisti devono fare i conti con il cambiamento nelle relazioni fra uomo e donna. Le conseguenze, per Tom, Cedric, Tonio e Jeremie, sono disastrose e, soprattutto, riguardano tutti i campi, dalla sfera personale a quella lavorativa. La narrazione mira ad analizzare, con sarcasmo ed ironia talvolta pungente, le distorsioni della società moderna, proponendo un focus su questioni centrali nel dibattito pubblico attuale, come quello della parità di genere e della mascolinità tossica.

Super Males, il cast

Di seguito il cast degli attori che lavorano a Super Males, serie tv comica che è rilasciata, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00 di venerdì 24 gennaio, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.