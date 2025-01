Chi l’ha visto? puntata 29 gennaio: il caso di Katia Palagi e di Greta Spreafico

Mercoledì 29 gennaio, Rai 3 manda in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Il programma, guidato da Federica Sciarelli, inizia alle 21:20 circa.

Chi l’ha visto? 29 gennaio, la vicenda di Katia Palagi

Così come la scorsa settimana, nel corso di Chi l’ha visto? del 29 gennaio si torna a parlare della vicenda di Katia Palagi. La donna, segretaria in una scuola, aveva 56 anni e, qualche mese fa, si è tolta la vita gettandosi da un viadotto. In un primo momento, la vicenda era stata archiviata come suicidio. In seguito, grazie alle rivelazioni della famiglia, la procura ha avviato una indagine contro ignoti per le ipotesi di reato di truffa ed istigazione al suicidio.

Palagi, infatti, sarebbe rimasta vittima di una truffa online. Durante l’appuntamento odierno del programma è dato spazio ad altre persone che sostengono di essere a conoscenza di altri episodi simili di truffe. In particolare, in studio c’è una donna, che ha da poco perso il fratello e che racconta la sua storia.

Il mistero di Greta Spreafico

Durante la puntata del 29 gennaio di Chi l’ha visto? è proposto un focus su Greta Spreafico. La 53enne, cantante rocker di Erba, è scomparsa nel niente il 4 giugno del 2022 da Porto Tolle, località posta in provincia di Rovigo.

Secondo le dichiarazioni rilasciate dalle persone a lei vicine, la donna, poche ore prima della sparizione, è sembrata essere molto preoccupata. Inoltre, molti la descrivono decisamente intimorita, al punto da non voler rimanere neanche da sola.

Il format, guidato da Federica Sciarelli, cerca di comprendere il perché Greta Spreafico provasse queste emozioni. Inoltre, tenta di individuare l’identità delle o della persona di cui la vittima aveva paura.

Chi l’ha visto? 29 gennaio, Lorena Paolini

Infine, a Chi l’ha visto? di oggi, mercoledì 29 gennaio, si torna sulla vicenda di Lorena Paolini. La donna, secondo il coniuge, si sarebbe tolta la vita. La Procura, però, sospetta che l’intera vicenda sia andata in modo differente e sta indagando. Il marito, ad oggi, risulta nell’elenco degli indagati, con il sospetto di reato di omicidio.

A destare i principali sospetti vi sarebbero le differenti versioni dati dall’uomo. In un primo momento, infatti, avrebbe dichiarato di aver ritrovato la moglie oramai in fin di vita sul divano, colpita da un malore. Qualche tempo dopo, la sua versione è cambiata e ha raccontato che, in realtà, ha rinvenuto la donna impiccata. Per parlarne, la padrona di casa Federica Sciarelli intervista Silvana, la sorella della vittima, che non ha mai creduto alle parole del cognato.