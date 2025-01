Festival di Sanremo 2025, Emis Killa si ritira: annuncio, inchiesta e cosa succede ora

A pochi giorni dal via, il Festival di Sanremo 2025 perde, causa ritiro, Emis Killa. Il rapper, annunciato negli scorsi mesi da Carlo Conti, ha deciso di non partecipare alla kermesse per motivi giudiziari.

Festival di Sanremo 2025 ritiro Emis Killa, le parole del rapper

Ad annunciare la notizia del ritiro dal Festival di Sanremo 2025 è lo stesso Emis Killa, che sulle sue pagine social ha scritto: “Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest’anno e come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara“.

L’inchiesta giudiziaria nella quale è coinvolto

A far nascere il caso che, in poche ore, ha portato al ritiro di Emis Killa è il quotidiano Il Corriere della Sera. Nel giornale di oggi, mercoledì 29 gennaio, è diffusa la notizia secondo la quale il cantante risulterebbe indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere. Inoltre, sul suo conto penderebbe anche un Daspo che gli vieterebbe di recarsi allo stadio.

Per gli inquirenti che stanno indagando, il rapper 35enne sarebbe coinvolto nell’inchiesta denominata Doppia Curva. L’indagine è incentrata sugli affari criminali del mondo degli ultrà interisti e milanisti e, negli scorsi mesi, ha portato all’emissione di ben diciannove misure cautelari.

A tal proposito, Emis Killa, sempre sui social, scrive: “Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il Daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici“.

Festival di Sanremo 2025 ritiro Emis Killa, cosa succede ora

Quello al Festival di Sanremo 2025 sarebbe stato, per Emis Killa, l’esordio assoluto fra i Big nella kermesse. Per l’occasione, il rapper aveva deciso di puntare tutto sulla hit Demoni. Non è chiaro, ora, se ed eventualmente quando tale brano verrà rilasciato. Carlo Conti, intanto, potrebbe decidere di sostituirlo con un altro artista. Ad ora, comunque, sembra probabile che la kermesse si svolgerà con 29 artisti in gara. Infine, con il ritiro di Killa salta anche il ritorno sull’Ariston di Lazza, che nella serata del venerdì avrebbe dovuto duettare con il rapper sulle note di 100 messaggi.