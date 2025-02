Stasera in tv domenica 2 febbraio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 2 febbraio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sigfrido Ranucci, Report. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv domenica 2 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Mina Settembre 3, con Serena Rossi, Marisa Laurito, Giuseppe Zeno. Due episodi: il primo s’intitola, “Il peso del sangue”. Mina (Serena Rossi) si trova di fronte ad un caso delicato: una casa famiglia sta chiudendo e due bambini, inseparabili come fratelli, rischiano di essere mandati in strutture diverse. Un operatore vorrebbe adottarli, ma c’è un grosso ostacolo da superare. A seguire, “Pastorale napoletana”. Jonathan ha bisogno dell’aiuto di Mina. Sospetta che un ragazzo che allena faccia uso di sostanze dopanti e che, addirittura, ci sia un giro losco proprio all’interno della palestra. Per andare fino in fondo, Mina si rivolge a Irene e richiama in servizio Fiore (Chiara Russo).

Su Rai3, alle 21.05, l’attualità con Report. Anche questa edizione del programma di Sigfrido Ranucci proseguirà fino a giugno, ma si interromperà per qualche settimana, a partire da marzo, per lasciare il posto a “Presa diretta2” con Riccardo Iacona. Stasera, un’altra puntata ricca di inchieste, alcune delle quali destinate a fare rumore.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Su Rete 4 la settimana si chiude ancora una volta in compagnia di Giuseppe Brindisi, che in diretta dagli studi milanesi di Mediaset, a Cologno Monzese, fa il punto della situazione politica, economica e sociale del nostro Paese. Il programma è in onda da quasi quattro anni: ha debuttato il 7 aprile 2021.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Secondo appuntamento settimanale con Veronica Gentili, dopo quello di martedì 29 gennaio che ha preso il posto del previsto film “Avengers: Endgame”, rinviato al 4 febbraio. In scaletta i nuovi servizi realizzati dalla redazione di Davide Parenti. In studio con la giornalista ritroviamo Max Angioni.

Su La7, alle 21.15, il documentario Hitler Vs Stalin: un’alleanza segreta. Il documentario svela le figure di Adolf Hitler e Iosif Stalin, alla luce di una sorta di intesa, di complicità emerse da alcune rivelazioni. Acerrimi nemici, ma che avevano in comune più di quanto si possa pensare.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Sono oltre 5000 gli ospiti italiani e internazionali che sono sinora intervenuti nel gettonato talk di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. E anche questa sera non mancheranno le sorprese, attese anche al divertente “Tavolo” delle 22.45.

Su Real Time, alle 21.15, il reality Il Castello delle Cerimonie – “Giusy e Beppe”. Donna Imma Polese e il marito Matteo Giordano ospitano un banchetto di nozze da favola: quello di Giusy Attanasio, nota cantante neomelodica, e Peppe Di Donato, che è anche membro della band di Giusy.

I film di questa sera domenica 2 febbraio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2016, di Jaume C. Serra, Paradise Beach – Dentro l’incubo, con Blake Lively. Dopo aver fatto surf, Nancy si attarda in acqua a giocare con i delfini quando, all’improvviso, arriva uno squalo bianco. La riva non dista molto, ma il mostro non intende mollare la preda.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2018, di Eli Roth, Il giustiziere della notte, con Bruce Willis, Vincent D’Onofrio. Paul è u chirurgo che vive una vita tranquilla e coscienziosa tenendo a bada la sua aggressività. Ma quando la sua famiglia viene aggredita, decide di far giustizia a modo suo.

Stasera in tv domenica 2 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Marco Tullio Giordana, La vita accanto, con Beatrice Barison. Vicenza, 1980. Rebecca nasce con una vistosa macchia purpurea sul viso. L’intera adolescenza della ragazza è segnata dal sentirsi rifiutata dalla madre e dalla paura di mostrarsi agli altri. Ma…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di Angelina Jolie, Unbroken, con Jack O’Connell. La storia di Louis Zamperini, atleta olimpionico ed eroe di guerra. Nel 1942, dopo aver passato 47 giorni su una zattera nel Pacifico, viene recuperato dai Giapponesi e subisce le angherie di un sadico sergente.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1996, di Joe Pytka, Space Jam, con Michael Jordan. Una banda di alieni deve rapire i Looney Tunes. Per salvarsi, Bugs Bunny propone loro una partita a basket: se perde andranno tutti con loro. Ma al fianco del coniglio c’è il grande Michael Jordan.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Ric Roman Waugh, La Fratellanza, con Nikolaj Coster-Waldau. Jacob, un broker di successo e padre di famiglia, finisce in carcere per omicidio colposo. Per poter sopravvivere alle ostilità degli altri detenuti, l’uomo si unisce alla gang della Fratellanza ariana.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2005, di Ron Howard, Il Codice da Vinci, con Tom Hanks, Audrey Tautou. Il curatore del Louvre viene trovato cadavere. Attorno al corpo, segni misteriosi. Il professor Langdon cerca di risolvere l’enigma, diventando ben presto l’indiziato numero uno.