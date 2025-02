Domenica 2 febbraio, ospiti in tv: da Fazio il Premio Oscar Adrien Brody

C’è anche un Premio Oscar fra i tanti ospiti attesi in tv negli show di oggi, domenica 2 febbraio. Stiamo parlando dell’attore Adrien Brody, protagonista di Che tempo che fa.

Domenica 2 febbraio ospiti tv, chi c’è da Fazio

Su NOVE, il 2 febbraio dalle 19:30, torna l’oramai tradizionale salottino di Fabio Fazio, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. I tre intervistano Brody, vincitore di un Oscar come Miglior attore protagonista per Il pianista. Inoltre, nella medesima categoria, spicca fra i candidati agli Oscar 2025, grazie alla sua performance nella pellicola The Brutalist.

Nello show si canta con Lazza, che poche ore fa ha annunciato il suo Locura Summer Tour 2025. Per ricordare Giulio Regeni ci sono i genitori Paola e Claudio. Infine, è dato spazio a Paola Egonu, pallavolista eletta miglior giocatrice del 2024 e fra le campionesse olimpiche di Parigi 2024.

Chi c’è da Mara Venier e da Francesca Fialdini

Spostandosi su Rai 1, il 2 febbraio dalle 14:00 torna Domenica In. La conduttrice Mara Venier guida un talk dedicato alla storia del Festival di Sanremo. Nello spazio presenziano Bobby Solo, Donatella Rettore, Nicola Di Bari, Marina Occhiena, Mal, Pierdavide Carone, Antonella Bucci, Francesca Alotta ed Alessandro Canino. Con loro, in qualità di opinionisti, ci sono Alba Parietti e Marino Bartoletti.

Venier ha un intenso faccia a faccia con Lucia Dominguin, figlia dell’indimenticabile Lucia Bosè e del torero Luis Miguel Dominguin. Con lei c’è il musicista Giovanni Nuti, che si esibisce con il singolo La canzone di Bimba. Infine, interviene l’autore Michele Guardì, autore del libro Gisimunnu e altre croniche di Castroianni.

Alle 17:20, sempre su Rai 1, parte Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. In programma un faccia a faccia con Licia Colò: durante la sua intervista si collega Giulia Di Marino, che ha scelto di trasferirsi nelle Isole Svalbard, paese più a nord del mondo. Torna, in onda in tv, Serena Bortone, al timone di 5 in condotta su Rai Radio 2. L’attrice Matilde Gioli parla della pellicola di cui è protagonista Fatti vedere, mentre da Ora o mai più arriva la concorrente Loredana Errore. Infine, c’è Anna Marras, fondatrice dell’associazione impegnata nel volontariato Super Eroi Acrobatici.

Domenica 2 febbraio ospiti tv, le altre reti Rai

Per quanto concerne le altre reti Rai, domenica 2 febbraio, su Rai 3, Stefano Buttafuoco è al timone de Il Cacciatore di Sogni. Protagonista dell’appuntamento è il conduttore e produttore cinematografico Luca Barbareschi, nel cast dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Più tardi, alle 16:15, Giorgio Zanchini conduce Rebus. Per discutere delle conseguenze dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca ci sono lo scrittore Giancarlo De Cataldi, il giornalista Marco Travaglio e la scienziata Amalia Ercoli Finzi.