Mina Settembre 3 episodi La tentazione del passato e La finestra di fronte: trama e cast

Domenica 12 gennaio, su Rai 1, sono in onda La tentazione del passato e La finestra di fronte di Mina Settembre. Gli appuntamenti sono i primi della terza stagione della fiction e sono visibili dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine del game show Affari Tuoi.

Mina Settembre La tentazione del passato, regista e dove è girata

Nato da un’idea originale di Maurizio De Giovanni, il titolo è una produzione di Rai Fiction e di Italin International Film. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla, Marco Videtta e Costanza Durante. La regia è di Tiziana Aristarco.

Appartenente al genere commedia, la fiction torna in programmazione a tre anni di distanza dal secondo capitolo, che è stato distribuito su Rai 1 nel 2022. Le riprese, come sempre, si sono svolte fra le vie di Napoli. La terza stagione è composta da dodici episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Salvo modifiche di palinsesto, la rete ammiraglia della TV di Stato ne propone due alla settimana, nel prime time della domenica.

Mina Settembre La tentazione del passato, la trama

Durante La tentazione del passato di Mina Settembre, la vita della protagonista cambia per sempre. Ha ricevuto la notizia della scomparsa della mamma, ma poi ha potuto festeggiare non appena è stata nominata affidataria di Viola.

Per tale motivo, il personaggio interpretato da Serena Rossi pianifica con Domenico il matrimonio, finalizzato all’adozione della bambina. Nel frattempo, Mina è impegnata, a lavoro, sul delicato caso che coinvolge Kevin Ammaturo.

La finestra di fronte, la trama

La serata con Mina Settembre 3 va avanti con l’appuntamento La finestra di fronte. La protagonista e Domenico, dopo tante vicissitudini, convolano a nozze. Durante i festeggiamenti nel consultorio, Mina scopre da una signora che una ragazza avrebbe tentato di togliersi la vita. Infine, quando tutto sembra andare per il verso giusto, il passato torna a bussare nella vita di Viola.

Mina Settembre La tentazione del passato, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di Mina Settembre, al via domenica 12 gennaio dalle 21:25 circa su Rai 1 ed in diretta streaming ed on demand su Rai Play.