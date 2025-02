Il forno delle meraviglie, il 7 febbraio nei Colli pesaresi: ospite Andrea Dianetti, chi in gara

Venerdì 7 febbraio, Real Time manda in onda un nuovo appuntamento de Il forno delle meraviglie. Quella odierna è l’ottava puntata della seconda edizione del format.

Il forno delle meraviglie 7 febbraio, come funziona il programma

La puntata odierna del programma è condotta, come di consueto, da Fulvio Marino. Il maestro panificatore dà il benvenuto al pubblico a partire dalle ore 21:20 circa. Oltre che in televisione, sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre, lo show è fruibile in diretta streaming ed on demand tramite Discovery+.

La gara fra tre panetterie si svolge in altrettante manche. Nella prima, i concorrenti si cimentano in una realizzazione salata. Nella seconda devono riuscire a convincere Fulvio Marino tramite una preparazione dolce. Infine, nella terza e decisiva manche, gli esperti propongono una specialità della casa, che prende il nome di Prodotto Meraviglia. Il vincitore, oltre al titolo di Miglior panificio della zona, ottiene un assegno pari a 1500 euro in gettoni d’oro.

Protagonisti i Colli pesaresi con Andrea Dianetti

Il forno delle meraviglie di oggi si svolge nei vari territori dei Colli pesaresi. Si tratta di una porzione della regione Marche, che da sempre ha un forte legame con il settore enogastronomico, soprattutto per ciò che concerne la produzione del vino e dei tartufi. Al fianco di Marino, come al solito, c’è un ospite vip, che lo segue nei vari locali in gara e che, alla fine, assegna un punteggio bonus alla panetteria migliore.

La celebrità protagonista del 7 febbraio è Andrea Dianetti. Si tratta di un artista a tutto tondo: dopo aver gareggiato, nel 2005, ad Amici di Maria De Filippi, Dianetti ha lavorato come attore. In televisione, invece, ha gareggiato a Tale e quale show, mentre ha condotto, fra gli altri, Miss Italia 2024 e lo Zecchino d’oro.

Il forno delle meraviglie 7 febbraio, chi sono i concorrenti

Ne Il forno delle meraviglie del 7 febbraio partecipa Tommaso de La Bottega del Pane. Si tratta di un’attività di famiglia, che quest’anno festeggia i 90 anni dall’apertura. Fondato da nonna Anna, il forno è passato prima al padre e poi a Tommaso, che afferma: “I nostri prodotti sono realizzati con il lievito madre, che ha 90 anni“.

Presenzia, poi, il Gentil Verde di Giuditta. Si tratta di un forno agricolo, aperto sette anni fa ed immerso in un territorio di decine di ettari. Per realizzare i lieviti sono utilizzate le materie prime raccolte direttamente nei campi dell’attività. Infine, c’è Lorenzo di Sole Cose Buone, un micro-panificio nato dopo che il giovane proprietario ha deciso di cambiare vita, abbandonando il lavoro di produttore di quadri elettrici.