Stasera in tv sabato 8 febbraio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 8 febbraio 2025. Su Rai3, l’attualità con la nuova edizione del programma condotto da Duilio Giammaria, Petrolio. Su Italia 1, il film con Emma Thompson, Tata Matilda e il grande botto.

Stasera in tv sabato 8 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent Ora o mai più. Tra i cantanti che in questa edizione cercano la visibilità perduta c’è anche Antonella Bucci, scoperta da Eros Ramazzotti alla fine degli Anni 80. Indimenticabile il loro duetto sulle note di “Amarti è l’immenso per me”, contenuto nell’album “In ogni senso”, uscito nel 1990. Il suo maestro è Raf.

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm Elsbeth, con Carrie Preston, Cara Patterson, Wendell Pierce. Due episodi: il primo s’intitola, “Reality Shock”. Skip Mason, produttore del reality show “Lavish Ladies”, uccide una delle protagoniste, Wendy Wexler, che lo stava ricattando. Durante l’indagine, Elsbth (Carrie Preston) si fa aiutare da Kaya, grande appassionata di “Lavish Ladies”. A seguire, l’episodio “Falso amore”.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con la nuova edizione di Petrolio. Dopo i reportage e le inchieste su grandi temi italiani e internazionali proposte da “Gocce di petrolio” (il venerdì alle 15.25), tornano anche gli speciali monografici di prima serata (oggi, “Il mistero Bayesian”) che andranno in onda una volta al mese. Al timone c’è sempre Duilio Giammaria.

Su Rai5, alle 21.15, il programma documentario E’ tutto falso Paolo Villaggio: teatro, cabaret e tv. Lo speciale di Giulia Morelli ripercorre l’apprendistato teatrale di Paolo Villaggio a Genova e gli inizi della sua carriera in tv prima della creazione del personaggio del ragionier Fantozzi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Ha appena compiuto 25anni, che in televisione sono un’eternità, eppure lo show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi è più vivo che mai, e sabato dopo sabato registra share stellari, sempre intorno al 30%. Anche stasera due celebrità molto amate saranno protagoniste di altrettanti “regali”.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Una coinvolgente chiave di lettura, di eventi e persone che ci circondano, con una prospettiva diversa. Massimo Gramellini così prova a raccontare le storie di attualità che spesso partono da un singolo vocabolo.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Ad ospitare Alessandro Borghese è Mantova, custode di una gastronomia antica e variegata. Si sfidano i ristoranti Materia prima, Rigoletto e Giallozucca e l’osteria Al Gallo. Il premio special va ai migliori tortelli di zucca con burro e salvia.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Nuovo appuntamento in prima serata con il programma condotto da Luca Sommi che in studio si avvale della collaborazione del direttore de “Il Fatto Quotidiano” Marco Travaglio e del giornalista Andrea Scanzi per commentare i fatti.

I film di questa sera sabato 8 febbraio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2020, di Olivier Marchal, Bronx, con Lannick Gautry, Stanislas Merhar. Quando si trova nel mirino di gang marsigliesi in guerra e agenti corrotti, un onesto poliziotto deve prendere in mano la situazione per proteggere la sua squadra.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Antonio Padovan, Finché c’è prosecco c’è speranza, con Giuseppe Battiston. L’ispettore Stucky viene chiamato ad investigare su un apparente caso di suicidio, avvenuto sulle colline del Prosecco. Appena promosso, tenta goffamente di portare avanti le indagini.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2010, di Susanna White, Tata Matilda e il grande botto, con Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal. In una fattoria inglese, durante la Seconda Guerra Mondiale, Isabel deve arrangiarsi da sola dopo che il marito è partito per il fronte. L’impresa non è facile, con tre figli e due nipoti da tenere a bada. Ma un giorno arriva Tata Matilda (Emma Thompson), la “magica” governante che sa il fatto suo.

Su Iris, alle 21.15, il film di spionaggio del 2001, di Tony Scott, Spy Game, con Robert Redford, Brad Pitt. Un agente della Cia, alle soglie della pensione, ha 24 ore di tempo per salvare un giovane collega che è stato arrestato dalla polizia cinese mentre tentava di liberare una donna di cui è innamorato

Stasera in tv sabato 8 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di Dennis Villeneuve, Prisoners, con Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman. La figlia di Keller e Grace Dover e una sua piccola amica scompaiono mentre stanno giocando vicino casa. Le indagini del detective Loki si concentrano sull’autista di un camper.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2019, di Marco Bellocchio, Il traditore, con Pierfrancesco Favino. La storia di Tommaso Buscetta, primo grande pentito della mafia. La sua collaborazione con Giovanni Falcone portò al maxiprocesso di Palermo, che inflisse un duro colpo a Cosa Nostra.

Su Sky Cinema Action alle 21.00, il film fantastico de 1993, di Steven Spielberg, Jurassic Park, con Laura Dern, Sam Neill. Un miliardario clona il Dna dei dinosauri, facendo rivivere le creature preistoriche. Per dare maggiore peso alla sua scoperta, convoca i paleontologi Alan Grant ed Ellie Sattler.