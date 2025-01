Ora o mai più 2025, la terza puntata: vince Pierdavide Carone, Scanu contro Rettore

Sabato 25 gennaio, Marco Liorni ha condotto la terza puntata di Ora o mai più 2025. A vincere la serata è stato Pierdavide Carone.

Ora o mai più 2025 terza puntata, la prima manche

La prima manche di Ora o mai più del 25 gennaio è stata decisamente molto tesa. Ogni artista si è esibito in coppia con il proprio coach ed è stato votato dal resto dei giudici. Fra gli altri, ha cantato Valerio Scanu, che ha eseguito Come te non c’è nessuno insieme a Rita Pavone.

La sua performance non ha convinto molto Donatella Rettore. Quest’ultima, pur sottolineando le abilità vocali, ha invitato il concorrente a fare un “bel bagno di umiltà“, in quanto ha visto “gli occhi per aria” e la tendenza a “sbuffare” di Valerio Scanu, definito per questo un “presuntuoso”.

L’artista, però, non ha accettato tale critica ed ha risposto in modo abbastanza piccato: “Questo è un luogo comune che potevi evitare, fra l’altro eri una delle persone che mi stava più simpatica qui dentro. Oltre all’Amplifon, secondo me ti tocca pure fare una visita oculistica“.

Per la cronaca, nella prima prova hanno chiuso davanti a tutti Matteo Amantia, Loredana Errore ed Antonella Bucci, tutti e tre a quota 61 punti.

Le sfide e la classifica finale

La serata è andata avanti con la seconda ed ultima manche, composta da quattro faccia a faccia. Nella terza puntata di Ora o mai più 2025, Valerio Scanu ha avuto la meglio su Loredana Errore. La sfida fra Antonella Bucci e Matteo Amantia è vinta dalla prima, così come Anonimo Italiano è riuscito a sconfiggere Carlotta. Infine, Pierdavide Carone ha superato Pago.

Al termine della serata, i voti che i giudici hanno assegnato a ciascun protagonista si sono uniti a quelli che sono arrivati dai telespettatori a casa, che hanno potuto esprimere le proprie preferenze tramite i social. Alla fine, è emerso come vincitore Pierdavide Carone. Questa è la classifica finale:

Pierdavide Carone; Antonella Bucci; Matteo Amantia; Loredana Errore/Valerio Scanu; Pago; Anonimo Italiano; Carlotta.

Ora o mai più 2025 terza puntata, gli ascolti

Continuano a non essere esaltanti gli ascolti di Ora o mai più 2025. Il talent show di Rai 1, infatti, ha segnato un nuovo calo, intrattenendo poco più di 2,2 milioni di telespettatori, per una share del 16,8%. Sette giorni prima, lo show aveva appassionato 2,4 milioni di persone, con una share del 17,3%. Anche questa settimana, il format ha perso nel confronto diretto con il competitor C’è posta per te.