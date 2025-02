Petrolio 2025, l’8 febbraio su Rai 3 la nuova edizione: si parte con il naufragio della Bayesan

Sabato 8 febbraio, Rai 3 propone la prima puntata di Petrolio 2025. Il programma è trasmesso rigorosamente su Rai 3 dalle ore 21:15 circa, prendendo il via subito dopo la fine de La Confessione.

Petrolio 2025 prima puntata, il conduttore è Duilio Giammaria

Al timone di Petrolio, come sempre, c’è il giornalista Duilio Giammaria. Il format, prodotto da Direzione Approfondimento Rai, analizza, ogni settimana, un determinato tema, affrontato in compagnia di ospiti ed esperti. La regia è a cura di Marco Bonfante. L’edizione al via oggi è composta da sei puntate, ognuna delle quali ha una durata di due ore. Oltre che in televisione, è possibile seguire la trasmissione in diretta streaming ed on demand su Rai Play.

Il mistero Bayesian Cronaca di un naufragio

Il titolo di Petrolio di oggi, sabato 8 febbraio, è Il mistero Bayesian Cronaca di un naufragio. Il format, in primis, ricostruisce l’intera vicenda, che si è verificata nella notte del 19 agosto 2024 al largo di Porticello, una frazione del comune siciliano di Santa Flavia, in provincia di Palermo.

Il veliero, dopo essere stato colpito da una tromba marina, è naufragato e si è inabissato. L’evento ha provocato la morte di sette persone, fra cui il magnate britannico Mike Lynch. Quello che in un primo momento sembrava un drammatico incidente si è trasformato, con il passare del tempo, in un mistero, che presenta ancora oggi vari punti oscuri.

Giammaria, fra Cambridge, Palermo e Londra ricostruisce l’ascesa di Lynch, che con le sue aziende ha sfidato le multinazionali della Silicon Valley e ha rivoluzionato la tecnologia informatica. L’imprenditore ha stretto, nel tempo, rapporti molto stretti con i servizi segreti: l’intelligence americana ed inglese, non a caso, si erano affidate a lui per la cyber security dei loro computer.

Petrolio 2025 prima puntata, l’accusa di frode

Come racconta la prima puntata di Petrolio 2025, il successo di Lynch si è interrotto parzialmente con l’accusa di frode. Essa lo ha portato ad essere estradato negli USA in manette, ma si è conclusa con l’assoluzione completa. Per festeggiare tale notizia, Lynch e la sua famiglia hanno deciso di festeggiare con la crociera in Sicilia, a bordo di una nave definita, da molti, inaffondabile. Poco prima del tragico naufragio, un altro dramma ha colpito le persone molto vicine all’imprenditore. Il suo braccio destro Stephen Chamberlain, infatti, è stato investito ed ucciso mentre faceva jogging nelle campagne vicine a Cambridge. Il conduttore, dunque, si concentra su questa catena di eventi tanto straordinari, quanto misteriosi.