PrimaFestival 2025, recensione della prima puntata dell’8 febbraio: un debutto non indimenticabile

Sabato 8 febbraio è iniziata, ufficialmente, la settimana sanremese. Dalle ore 20:30, su Rai 1, è in onda la prima puntata del PrimaFestival 2025. Il programma racconta il dietro le quinte della kermesse ed è condotto da Gabriele Corsi e Bianca Guaccero. Al loro fianco ci sono gli inviati Mariasole Pollio e i Sansoni, duo comico. Nell’appuntamento odierno sono mostrate le interviste a Giorgia, Achille Lauro e Rkomi.

PrimaFestival 2025 prima puntata, il collegamento con il TG1

In attesa dell’inizio del PrimaFestival, i conduttori si collegano, in compagnia dell’inviato del TG1 Paolo Sommaruga, direttamente dall’esterno del Teatro Ariston. In seguito, dopo l’anteprima di Affari Tuoi, i padroni di casa Gabriele Corsi, Mariasole Pollio e Bianca Guaccero danno il via allo show e, con esso, alla settimana sanremese.

I tre, in primis, mostrano il glass box dal quale guideranno il format per tutta la settimana. Pollio è nel red carpet, proprio di fronte all’Ariston. In onda l’intervista che Guaccero ha effettuato a Giorgia, che dichiara: “Autodefinirei il mio brano commovente ed intenso, ho più ansia di tutti gli altri messi insieme. Ora sto molto bene, almeno vicino a te, dopo non lo so“.

Il palco di Piazza Colombo

Nel debutto del PrimaFestival è trasmesso un filmato con protagonista Gabriele Corsi e Carlo Conti. I due, a bordo di una macchina Suzuki, sponsor della kermesse, accendono il palco di Piazza Colombo, chiamato per l’appunto Suzuki Stage. Nella cerimonia sono protagonisti gli Urban Theory, che hanno effettuato una breve coreografia.

Corsi, poi, intervista Achille Lauro, che sottolinea: “Ai giovani dico di osare e mettersi in gioco“. Lettera de I Sansoni a Carlo Conti: ironia (abbastanza scontata) sui tanti cantanti in gara e sul colore della pelle del conduttore. Infine, Mariasole Pollio parla con Rkomi: “Spero di fare una bella cosa, artisticamente sono disordinato, ma nella vita di tutti i giorni sono molto ordinato, mia mamma ha fatto un ottimo lavoro“. Sketch dei conduttori che, con un pacco di Affari Tuoi, fingono di parlare con il dottore e cedono la linea al game show di Stefano De Martino.

PrimaFestival 2025 prima puntata, un debutto non indimenticabile

Cambiano i conduttori, ma il PrimaFestival rimane sempre uguale a sé stesso. Il format, nonostante l’arrivo di Bianca Guaccero e Gabriele Corsi, mantiene la solita struttura: brevi (anzi, brevissime) interviste ai cantanti in gara e gag più o meno divertenti. Proprio la parte ironica, lo scorso anno affidata a Daniele Cabras e Mattia Stanga, è sembrato il punto debole del breve esordio. Le battute de I Sansoni sono state troppo scontate. Avendo pochissimo tempo a disposizione, il duo deve cercare di essere maggiormente originale se vuole provare a colpire i telespettatori.