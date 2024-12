Petrolio, il 27 febbraio inizia la nuova stagione con un’inchiesta sull’impatto dell’inquinamento

Rai 3, martedì 27 febbraio, propone la prima puntata stagionale di Petrolio. Il programma di inchieste è visibile dalle ore 21:20 circa. Il format è uno dei titoli storici della TV di Stato. Quella al via oggi, infatti, è la tredicesima edizione. Ma in passato è andato in onda anche su Rai 2.

Petrolio 27 febbraio, il conduttore è Duilio Giammaria

Petrolio del 27 febbraio è visibile, oltre che su Rai 3, anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play. Il conduttore e narratore delle varie inchieste è Duilio Giammaria. Il giornalista è al timone della trasmissione sin dalla sua nascita, avvenuta nel 2013.

L’obiettivo di Petrolio è proporre al pubblico una serie di inchieste incentrate sui grandi temi di attualità. In ogni appuntamento, il padrone di casa mostra reportage e testimonianze. Tali contenuti sono finalizzati alla comprensione di un fenomeno complesso. Importanti, inoltre, sono le interviste che Giammaria realizza con gli esperti della comunità scientifica internazionale.

Il ruolo delle Big Oil internazionali

Nel corso di Petrolio del 27 febbraio, il conduttore Duilio Giammaria propone un focus sull’inquinamento. Il fenomeno, da tempo, è al centro dei discorsi dell’opinione pubblica. Fondamentali, in tal senso, sono state le pressioni esercitate dalla comunità scientifica.

Petrolio, durante la puntata di oggi, si concentra sul ruolo delle Big Oil internazionali. Con tale espressione ci si riferisce alle grandi multinazionali, spesso quotate in borsa, che operano nel settore del gas e del petrolio. Il format prodotto dalla Rai sostiene che tali società erano al corrente dei rischi derivanti dall’emergenza climatica già da tempo, addirittura da cinquant’anni.

Petrolio 27 febbraio, l’impatto dei cambiamenti climatici in Italia

Ad oggi, come racconta Petrolio del 27 febbraio, nessun paese al mondo è immune dagli effetti dei cambiamenti climatici. In Italia, negli ultimi anni, si sono registrate migliaia di morti premature, che sono ascrivibili all’inquinamento.

Inoltre, gli eventi climatici estremi sono sempre più ricorrenti. Fra siccità e violente precipitazioni, si sono avuti almeno 110 miliardi di euro di danni. Giammaria, partendo da tali dati, intende sottolineare, nella puntata, l’urgenza di un intervento deciso per arginare il problema.

Petrolio del 27 febbraio esamina alcune delle possibili soluzioni. L’impegno è quello di ridurre la CO2 e i gas serra. La loro progressiva eliminazione, però, apre a nuovi scenari, che interessano sia l’Italia che il resto del mondo. Alcune delle principali alternative potrebbero essere rappresentate dall’idrogeno o dal fotovoltaico. Su tali soluzioni, però, nel mondo ci sono degli Stati decisamente più avanti rispetto al nostro.