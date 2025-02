Stasera in tv domenica 23 febbraio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 23 febbraio 2025. Su Rai3, l’attualità con Report, condotto da Sigfrido Ranucci. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv domenica 23 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova stagione della fiction Imma Tataranni 4, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo. Titolo dell’episodio di stasera: “Provaci ancora Imma”. Dopo essersi lasciata andare con Caligiuri, Imma (Vanessa Scalera) si è rifugiata a casa di Diana. Provata dallo stress, il sostituto procuratore ha un malore e viene portata in ospedale. Qui si ritrova ad indagare sulla misteriosa morte di un medico, il dottor Egidio Calbi.

Su Rai3, alle 21.05, l’attualità con Report. “La storia di Report è fatta di trasparenza, rigore, passione e fatica di una squadra che incarna lo spirito del servizio pubblico con indipendenza. Che è uno stato dell’anima. La forza della verità è quella di venire fuori da sola”: così Sigfrido Ranucci ha risposto all’ennesimo tentativo di screditarlo.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Politica, cronaca e società sono le grandi aree d’interesse che Giuseppe Brindisi approfondisce ogni domenica per il pubblico di Rete 4. Di recente il programma si è occupato di emergenza abitativa e del rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni alla luce delle scottanti rivelazioni di Fabrizio Corona.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. A volte per approfondire un argomento e stimolare la riflessione bastano poche parole, come quelle dei monologhi degli ospiti di Veronica Gentili. Tra i più recenti, quello di Matilde Gioli sul ghosting: “Succede a tutti di essere lasciati ma alcuni modi sono più traumatici di altri” ha detto l’attrice.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Massimo Gramellini mostra un modo personale di raccontare la realtà, di scavare nella notizia. L’obiettivo è mostrare agli spettatori fino a che punto le storie dei personaggi dell’attualità s’intrecciano con i fatti della settimana.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Nello show di Fabio Fazio non mancano mai le divertenti gag di Nino Frassica quando veste i panni del direttore e del vicedirettore del finto periodico Novella Bella per prendere in giro personaggi dello spettacolo.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Cortesie per gli ospiti. Roberto Vabuzzi, Csaba dalla Zorza e Tommaso Zorzi giudicano la gara tra due coppie che vogliono cimentarsi nell’arte dell’accoglienza. Gli ospiti di oggi sono Serena e Andrea che sfidano Chantal e Sasha su un menù tutto natalizio.

I film di questa sera domenica 23 febbraio 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 2019, di Charles Martin Smith, Un viaggio a quattro zampe, con Chris Baue. Belle, cane femmina da caccia, viene portata via dai suoi padroni perché ritenuta pericolosa. Percorrerà chilometri, dal Colorado all’Arizona, per ritrovare la sua amata famiglia.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2010, di James Mangold, Innocenti bugie, con Cameron Diaz, Tom Cruise. Quando June incontra Roy, niente è più come prima. Quello che credeva essere l’uomo della sua vita, infatti, si rivela un agente segreto che la trascinerà in un’avventura mozzafiato.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’azione del 2014, di Chad Stahelski, John Wick, con Keanu Reeves. Yosef, un giovane spregiudicato, irrompe nell’abitazione di John Wick e, dopo averlo aggredito, gli ruba l’automobile e gli uccide il cane. Non sa, però, che John è un ex killer professionista, e deciso a vendicarsi.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Peter Berg, Deepwater – Inferno sull’Oceano, con Mark Wahlberg. Il 20 aprile 2010 un’esplosione devasta una piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico. La situazione è tragica, ma Mike e gli altri operai lottano per salvare più vite possibili.

Su La 5, alle 21.10, il film tv commedia del 2016, di David Weaver, I circuiti dell’amore, con Shenae Grimes-Beech. Maddie torna nella sua città natale per il matrimonio della sorella. Lì ritrova Jake, un amico d’infanzia. Entrambi sono i testimoni di nozze e quindi passeranno molto tempo insieme.

Stasera in tv domenica 23 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Martin Scorsese, Killers of the floower moon, con Leonardo DiCaprio. Oklahoma, Anni 20. Ernest, giovane reduce, trova lavoro da zio William, ricco e cinico proprietario terriero. Intanto il detective White indaga sulla morte di alcuni nativi americani.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Nanni Moretti, Tre piani, con Riccardo Scamarcio, Margherita Buy. Tre famiglie vivono in un edificio borghese dove sembra regnare la quiete. In realtà, dietro ogni porta blindata, si nascondono problemi di coppia e famiglie irrequiete.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2023, di Greta Gerwig, Barbie, con Margot Robbie. Barbie si ritrova all’improvviso triste e imperfetta. Per trovare la causa del cambiamento è costretta a lasciare Barbieland e a recarsi nel mondo reale accettando, suo malgrado, l’aiuto di Ken.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 1979, di George Miller, Interceptor – Mad Max, con Mel Gibson, Joanne Samuel. In un futuro dominato dalla violenza, il poliziotto “Mad” Max Rockatansky dà una caccia spietata alla banda di motociclisti responsabile della morte della moglie.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Ridley Scott, American gangster, con Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor. Durante la guerra in Vietnam, lo spacciatore Frank Lucas importa eroina negli Stati Uniti dalla Thailandia. Ben presto sulle sue tracce si mette il detective Richie Roberts.