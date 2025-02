Imma Tataranni 4 conferenza stampa: botta e risposta fra Scalera e la ideatrice Venezia

Giovedì 20 febbraio, la Rai ha presentato, in conferenza stampa, Imma Tataranni Sostituto procuratore 4. La nuova stagione della fiction è visibile su Rai 1, dal prossimo 23 febbraio. Durante l’incontro interviene, in primis, il regista Francesco Amato. Con lui c’è parte del cast di attori, fra cui Vanessa Scalera, Alessio Lapice, Massimiliano Gallo e Barbara Ronchi.

Imma Tataranni Sostituto procuratore 4 conferenza stampa, le prime dichiarazioni

Inizia l’incontro. Si parte con Anouk Andaloro di Rai Fiction: “Per noi è un prodotto prezioso, una sorta di piccolo miracolo, fatto con passione e generosità. Ogni stagione è un momento nuovo in cui riscopriamo un personaggio iconico”.

Il regista Francesco Amato: “Tornare sul set ha dato la sensazione di non aver mai terminato nulla, c’è una grande continuità. Girare è bellissimo, siamo cresciuti insieme ed è bello vedere come nel tempo tutti si siano evoluti“. Ringraziamenti per gli sceneggiatori e tutto il cast tecnico, oltre che per Matera, dove si sono svolte le riprese. Amato aggiunge: “Questa è una stagione romantica, in tutte le sfaccettature. Imma per risolvere i casi deve scoprire la geografia dei sentimenti“.

Si passa alle parole del cast. Nella conferenza stampa di Imma Tataranni 4 parla Barbara Ronchi, che a breve deve abbandonare la sala per impegni. Ronchi: “Sono Diana, che in questa stagione vive il dilemma di capire cosa vuole fare da grande. Pensa di voler fare la giudice di pace per aiutare gli altri. Tuttavia è dubbiosa, perché non vorrebbe abbandonare Imma, che come non mai ha bisogno di un’amica“.

Vanessa Scalera e gli altri protagonisti

La conferenza stampa di Imma Tataranni procede con Vanessa Scalera. La protagonista: “Il mio personaggio tirerà le somme dal punto di vista sentimentale. Ogni volta ho l’entusiasmo artistico di riprendere a lavorare alla serie. In questa stagione ci saranno tante emozioni, sono felice ed orgogliosa di lavorare con questi attori”.

Massimiliano Gallo: “Pietro deve rimettere in discussione un po’ tutto, così come tutti gli altri personaggi. Pietro è maturato e cerca delle risposte in merito ad una crisi coniugale profonda. Affronteremo le problematiche in modo profondo, Pietro ed Imma si diranno alcune cose importanti. Poi c’è una linea comica, perché arriverà nella storia un nuovo personaggio, un mio amico che ha il volto di Tommaso Ragno”.

Alessio Lapice: “Il maresciallo Ippazio Calogiuri ha un ruolo di maggior protagonismo anche nella parte investigativa, porto avanti una missione segreta antimafia di cui Imma è a conoscenza. Occorrerà capire, poi, come evolverà il rapporto sentimentale con la protagonista”.

Imma Tataranni Sostituto procuratore 4 conferenza stampa, iniziano le domande

La conferenza stampa di Imma Tataranni 4 entra nel vivo con le domande dei giornalisti. Francesco Amato sulla presenza, nei nuovi episodi, di temi legati all’attualità: “In questa stagione affrontiamo temi collegati alla contemporaneità, fra cui la speculazione edilizia legata alla costruzione di un ospedale“. La Presidente Margherita Gina Romaniello della Lucana Film Commission su una eventuale produzione dedicata alla storia di Matera: “Se qualcuno ci porta un progetto noi siamo pronti ad accoglierlo“.

Vanessa Scalera sulla nuova stagione: “Imma è sempre la stessa, ma si lascerà andare e mostrerà un lato diverso, si butterà sul divano a guardare soap turche. Mi ha divertito molto esplorare il rapporto con Diana, una sorta di alter ego di Pietro. Prima di scegliere se accettare o meno una proposta valuto il regista, la sceneggiatura e il resto del cast. Recitare è la mia gioia: ciò che sono e ciò che desideravo essere”

Ancora Vanessa Scalera: “La magistratura è sempre stata sotto attacco, viviamo in un’epoca che mi preoccupa. Imma con un ragazzo molto più giovane? Io non vorrei neanche sottolinearla questa cosa, la vedo come una cosa normalissima e fino a quando se ne parla significa che esiste un problema. Il sesso dev’essere raccontato anche da parte delle donne. Siamo intrisi dal cattolicesimo ed hanno incatenato le donne, dobbiamo liberarci di questo. Non siamo solo madri e vergini”. Poi chiarisce: “Io oltre ad essere attrice, sono fan della serie e faccio il tifo per la coppia Imma-Pietro, perché Gallo mi ha aiutato ad esplorare lati comici di me che non conoscevo“.

Gli ultimi quesiti

Nella conferenza stampa, Marida Caterini fa una domanda su una possibile nuova stagione. Risponde il regista Francesco Amato: “Il finale è molto aperto, quasi apertissimo. Una nuova stagione? Siamo un cantiere aperto“.

Riprende il microfono Vanessa Scalera: “Sul palco di Sanremo non ho ringraziato Mariolina Venezia? Mi sono dimenticata”. La scrittrice Venezia: “Sono una fan degli ingrati, Imma d’altronde è una paladina dell’ingratitudine. Amo le donne libere e per questo amo Vanessa. Ringrazio Vanessa per la sua ingratitudine, visto che mi dimentica spesso. Io partecipo alla scrittura della fiction, ma non ho poteri decisionali. Ho iniziato a scrivere il personaggio di Tataranni nel 2006, con l’obiettivo di tirare l’acqua al mulino delle donne“.

Scalera, furiosa, ribatte: “Venezia, io non ti devo nulla, ricordo ancora ciò che è accaduto durante la prima conferenza stampa, quando hai avuto un atteggiamento malmostoso verso noi attori. Io devo ringraziare solo la produzione“. Clima tesissimo, Gallo prova a stemperare: “Parliamo di un intervento durato pochi minuti a Sanremo, a mezzanotte e mezza”. Finisce qui una conferenza stampa abbastanza surreale.